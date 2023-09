Xavi advierte tras Mallorca, el peor verdugo acecha al Barça: más odiado que José Mourinho y CR7

La ajustadísima y sufrida victoria del Barcelona fue un aviso que los culés no se han tomado en serio y pese a que su calidad les dio para rescatar el honor en Son Moix, ha quedado patente que no han sabido aprovechar el desliz del Real Madrid en el Metropolitano y encima su situación, que se carga de dudas por el juego, topa con el peor rival posible a la vuelta de la esquina, un jugador más odiado por el barcelonismo que Cristiano Ronaldo o, por citar otra persona non grata en can Barça, la figura de José Mourinho.

El Barça solo sacó un punto de la visita a Mallorca (2-2), lo que tras la mala imagen mostrada ante el Celta de Vigo hace saltar las alarmas de un Xavi Hernández al que encima se le viene encima la cara más intensa de un adversario peligroso, un Sevilla que visita Montjuic este próximo viernes (21.00, hora española), viniendo de golear (5-1) al Almería dando su mejor versión de la temporada y que presentará sobre el césped del coliseo blaugrana a un tal Sergio Ramos, enemigo público número uno en Barcelona.

No hay un jugador que haya disputado más clásicos que el camero y en no pocas veces ha salido vencedor siendo protagonista, básicamente porque hablamos, para bien o para mal, de uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, pero también de uno de los jugadores más notables del eterno rival azulgrana, el Real Madrid. Con este caldo de cultivo, la alerta por el mal juego y el resultado de Son Moix, Xavi no quiere despistes, pero, ¿Y Ramos?

Pocos partidos pueden hacerle más ilusión al jugador sevillano que un choque ante el Barcelona en su estadio, donde tantas veces ganó vestido de blanco. Volverá a saltar al terreno de juego luciendo prendas níveas este viernes, solo que con otra elástica. Unido a ello, el ascenso en el juego sevillista lleva a Ramos como firma, ya que precisamente desde que el ex de Madrid y PSG llegara a la disciplina hispalense el Sevilla no ha perdido esta temporada.