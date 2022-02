Xavi alucina: Gavi mira más allá del Barça, un top de Europa le tienta

No todo son alegrías en Can Barça a pesar de la apabullante victoria cosechada frente al Atlético de Madrid en la última jornada liguera disputada. Joan Laporta tiene aún entre manos varios asuntos que resolver, como el futuro de Ousmane Dembélé, pero también hay otro jugador que dará mucho que hablar en los próximos meses por una situación similar, Gavi.

La joven perla de La Masía está firmando una temporada sensacional y la llegada de Xavi Hernández le ha brindado una dosis de protagonismo que se prevé esecial en el proyecto que se está gestando en el club, motivo por el cual el técnico no quiere hacerse a la idea de lo que podría ocurrir el próximo verano. No obstante, el centrocampista sevillano de 17 años finaliza contrato con el Barça el próximo 30 de junio de 2023 y, por el momento, no ha habido ningún tipo de acercamiento entre la directiva y el crack para extender esa vinculación a largo plazo.

Esta firma sería cuestión de tiempo si no hubiera ningún pretendiente dispuesto a fichar al futbolista el próximo verano aprovechando esa dubitativa situación que se vive en la Ciudad Condal, pero el Manchester City parece estar dispuesto a protagonizar uno de los bombazos del año si la renovación se demora en exceso. Son varias las ocasiones en las que Pep Guardiola ha ensalzado las virtudes de Gavi y, si la oportunidad se presta, no titubeará a la hora de pedirle a su presidente que intente cerrar el fichaje del jugador.

A día de hoy el futbolista es uno de los intocables en el esquema de Xavi, a pesar de los fichajes que ha realizado el equipo en el mes de enero, y por ello su salida del club ocasionaría un grave perjuicio para el presente del Barça y, sobre todo, para el futuro, ya que sobre el andaluz y sobre Pedri están depositadas muchas de las esperanzas culés para lograr títulos en las próximas temporadas.

Por ende, en Can Barça confían en que el jugador se olvide de cambiar de aires y, conforme alguno de los jugadores de la actual plantilla salga en verano, poder contar son suficiente margen económico como para realizar una oferta de renovación lo suficientemente atractiva al jugador; si no, Pep tendrá ahí su oportunidad de oro.