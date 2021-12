Xavi aterriza en Can Barça tocado por la varita: primera venta a punto

El regreso de Xavi Hernández al Camp Nou parece haber cambiado por completo el estado de ánimo e incluso la suerte del FC Barcelona, transformando los problemas por soluciones nada más aterrizar en la Ciudad Condal. La última de ellas ha llegado desde Turquía en favor del conjunto azulgrana, tras la confirmación por parte del presidente del Besiktas respecto a sus intenciones de tratar de quedarse a Miralem Pjanic en propiedad más allá de la temporada como cedido que acordaron ambos clubs el pasado verano. Ahmet Nur Cebi ha asegurado que quieren firmar al centrocampista bosnio, aunque el acuerdo dependerá de las condiciones que pongan sobre la mesa desde Can Barça.

Una solución que llegaría al cuadro azulgrana como llovida del cielo, aunque toda la operación dependerá de la decisión que tome el propio Xavi Hernández sobre el futuro del centrocampista bosnio que sigue siendo propiedad del FC Barcelona. Teniendo en cuenta el overbooking existente en la sala de máquinas culé, todo apunta a que el de Terrassa dará luz verde a la venta del jugador de 31 años. Una operación que sería muy rentable para las arcas del Barça en caso de cerrarse durante el próximo mercado invernal, teniendo en cuenta que los culés siguen pagando parte de la ficha del jugador; unos cuatro millones para ser exactos.

El agente del futbolista no ha dado demasiadas pistas sobre el futuro de Miralem Pjanic, asegurando que el jugador sigue pendiente de la decisión de Xavi Hernández y la posibilidad de contar con una oportunidad en el Camp Nou, dado que con Ronald Koeman apenas pudo demostrar nada. En caso de confirmarse la negativa del nuevo entrenador del FC Barcelona, el mediocampista bosnio no pondría pegas a su traspaso definitivo al Besiktas, aunque desde las oficinas del cuadro blaugrana no han fijado todavía una cantidad para comenzar a negociar con el cuadro turco -todavía tiene dos años más de contrato y un salario de 6,5 millones netos por cobrar-.

El FC Barcelona buscará acelerar los contactos con el Besiktas con vistas al próximo mercado invernal para terminar de sellar la salida de uno de los grandes errores de la anterior directiva, como fue el fichaje de Miralem Pjanic desde la Juventus a cambio de Arthur Melo. Los culés no exigirán tampoco una gran cantidad al conjunto turco para cerrar el acuerdo, buscando ahorrarse su ficha y conseguir aumentar su margen salarial para reforzarse en enero; a la espera de que el propio Xavi tome la decisión definitiva sobre dicho asunto.