Xavi Hernández sopesa el nuevo rol de Dani Alves: primer fichaje culé

Durante la tarde de ayer se hacía oficial el fichaje de Dani Alves por el FC Barcelona, siendo el primer refuerzo de la era Xavi para el conjunto azulgrana. El lateral diestro brasileño regresa al Camp Nou con 38 años y con un rol plagado de incógnitas, dado que podría incluso ser titular ante los problemas que viene sufriendo el cuadro culé en dicha demarcación desde su salida. Pese a todo esto, apunta a contar con un rol más secundario dentro del esquema del de Terrassa, buscando que su jerarquía se note dentro del vestuario además de aportar esa competitividad que le caracteriza, sumando positivismo dentro de una plantilla que durante las últimas temporadas se ha roto en demasiadas ocasiones, sufriendo dolorosas derrotas que han quedado marcadas.

Dani Alves se incorporará a la disciplina azulgrana de forma inmediata al encontrarse sin equipo desde el pasado verano, aunque no podrá debutar hasta el próximo mes de enero, fecha a partir de la que podrá ser inscrito de forma oficial. La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Camp Nou ha sido clave para terminar de cerrar la vuelta del brasileño, dado que Ronald Koeman rechazó esta posibilidad en varias ocasiones durante los últimos meses al no considerar necesaria la operación. La llegada de Alves supone un refuerzo con rendimiento inmediato y a coste cero, dos condiciones indispensables en Can Barça en estos momentos.

A pesar de que el lateral ha dejado de ser el todocampista que dominó durante tantos años la banda del Camp Nou, sigue teniendo un gran nivel como demostró el verano pasado en los Juegos Olímpicos donde se llevó el oro con Brasil. El aspecto defensivo continúa siendo una de sus asignaturas pendientes, aunque en la faceta ofensiva puede crear mucho peligro y aumentar las posibilidades del FC Barcelona en ataque, dado que en muchos encuentros el juego culé se ha limitado a las incursiones de Jordi Alba por el carril izquierdo. Además, llega para ser el mentor de un Sergiño Dest que ha dejado demasiadas dudas desde su llegada a Can Barça.

En cuanto al nuevo contrato de Dani Alves con el FC Barcelona, el lateral ha firmado hasta final de curso, con la posibilidad de ampliar dicha vinculación una temporada más si así lo considera el conjunto azulgrana. Además, se habría seguido una estrategia similar con su ficha a la de otros jugadores como Sergio Agüero, al contar con una cifra baja como salario inicial y otras sumas en concepto de variables para poder encajarlo dentro del Fair Play financiero de LaLiga, con el único objetivo de que a partir de enero pueda vestir nuevamente la elástica culé.