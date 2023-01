Xavi, feliz por De Jong: Arteta y Odegaard, a por 2 fiascos de 113M

La victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España (1-3) con tanta suficiencia hace que el Barça, que ya llegaba a la cita de Araba Saudí como líder en solitario de LaLiga, por fin afiance su dinámica ascendente y pueda mirar con optimismo hacia los tres títulos que aún tiene por delante (con uno ya en el bolsillo). Eso sí, eso es en el plano deportivo, porque en el institucional esperan sacar rendimiento de algunos jugadores en el mercado y lejos de lo que podría pensarse, Arteta, Odegaard y el Arsenal miran a dos fiascos.

Porque lo son. El Barça es optimista en lo general, pero no les ha salido bien la apuesta por Ferran Torres y Raphinha, dos jugadores enormemente caros y que cuentan con un papel residual en el equipo que Xavi está llevando a las alturas. Sí, es cierto que Frenkie de Jong fue durante mucho tiempo el jugador indicado para hacer caja y que Memphis Depay es otro de los futbolistas que deben salir, pero el internacional español y el brasileño son dos sorpresas que pueden salvar las cuentas sin dañar demasiado lo bueno que el Barça ha apuntalado.

Afirman desde Inglaterra que el equipo de Londres, flamante líder de la Premier League, está tras la pista de al menos uno de estos dos futbolistas, interesando ambos en la entidad gunner, lo cual, dado su coste de compra -el del Barça- podría dar esperanzas a Xavi Hernández de vender a muy buen precio y así ir con perspectiva alentadora al mercado de fichajes de verano, donde el Barcelona espera seguir reforzándose; veremos si con Bernardo Silva.

Raphinha, que comenzó de titular la temporada, lo ha sido solo una vez en los últimos siete compromisos ligueros del Barça, sin ser parte del once en el Clásico. Sus números, a la vez, son pobres. Algo mejores son los de Ferran pero también el español lleva más tiempo en el club y tampoco termina de afianzarse en el once. De hecho, como Ansu Fati no va a salir, ellos son la esperanza de hacer caja, ya sea en el Emirates, como parece, o en otro equipo. Entre los dos le costaron al Barça 113 millones de euros oficiales y son una gran baza en futuras ventanas de transferencias.