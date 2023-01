Ancelotti calca su 1ª etapa: informe lapidario, KO y cese concertado

Hay un asunto que ya está sobre la mesa de las oficinas del Santiago Bernabéu, algo que confirmamos, según nuestras informaciones, desde Don Balón y que, en cierta forma, satisface a Florentino Pérez: Carlo Ancelotti y su puesto están desde ayer en seria amenaza y lo están porque su planteamiento defensivo ya no funciona, lo que lleva al Madrid a una mala imagen y una derrota dolorosa, ante el Barça. Los blancos han perdido un título y Carlo Ancelotti, que sale señalado, puede calcar su primera etapa, que ya saben cómo acabó.

Si no se acuerdan, haremos un somero repaso para recordar que el final de Ancelotti puede estar más cerca de producirse. En su primera temporada en el Real Madrid, el míster lo bordó: disputó tres torneos – LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones- y ganó dos, los últimos señalados. A la siguiente fue diferente, el Madrid 14/15 ganó los menores y más inmediatos pasos, con la excepción de la Supercopa de España, y 'se la pegó' en el segundo tramo de temporada, en la Copa del Rey, la Champions League y el campeonato doméstico. Y algo de ahora recuerda poderosamente a ese Real Madrid.

Si nada tuerce y con la Supercopa de Europa en el bolsillo, el Madrid parte como superfavorito para el Mundial de Clubes -que, dicho sea de paso, es una obligación más que una ganancia para el Madrid-, mientras que su derrota ayer ante el Barça, más por la imagen que por el resultado, le resta muchas papeletas en LaLiga y la Champions League. El pesimismo se ha instalado en el conjunto merengue. Por eso, con el título supercopero español perdido, ¿puede Ancelotti emular su temporada 2014/15, es decir, su segunda temporada de su primera etapa? Si es así, y ahí volvemos a las líneas iniciales, Florentino Pérez acabará de la misma forma que en 2015: cese y nuevo técnico.

En aquella ocasión, en 2014, no fue el Barça el verdugo del Madrid en el torneo, fue el Atlético de Madrid, pero el resultado fue el mismo: a la hora de hacer balance de la campaña, los dos títulos, Supercopa de Europa y Mundial de Clubs, logrados por Carletto no fueron suficientes para soportar su puesto y fue cesado. De modo que con Florentino -que no fue a buscarlo como primera, segunda o tercera opción hace temporada y media y el fiasco de ayer en la Supercopa- ya avisa indirectamente al transalpino: si emula la campaña 2014/15 estará fuera.

No es un secreto que en el Santiago Bernabéu LaLiga y la Champions son títulos clave, la llave de la permanencia, y aún con ello hay quien ha caído, así que imagínense sin ellos...