Xavi lanza un ultimátum al amigo de Neymar y le prepara una prueba de fuego contra el Sevilla

Con 5 puntos de ventaja con respecto al Real Madrid, el FC Barcelona de Xavi Hernández recibirá mañana en el Camp Nou (a partir de las 21:00h, hora española) al Sevilla FC de Jorge Sampaoli, con el objetivo entre ceja y ceja de seguir sumando puntos en LaLiga y de dar continuidad al buen juego del equipo mostrado el pasado miércoles en el partido contra el Real Betis -con resultado final de 1 a 2 favorable a los culés-.

Y si bien los hispalenses no están pasando por una buena temporada (cabe recordar que actualmente se encuentran en una decepcionante 13ava posición en la tabla clasificatoria), lo cierto es que con algunos refuerzos invernales como los de Bryan Gil, Loïc Badé o Lucas Ocampos entre otros, los de Sampaoli están consiguiendo retomar el rumbo en las últimas semanas con 10 puntos logrados de los últimos 15, por lo que no será un partido sencillo para el FC Barcelona que, además, no podrá contar con Ousmane Dembélé por culpa de la lesión del recto anterior del muslo izquierdo que sufrió contra el Girona el pasado fin de semana.

Así las cosas, Xavi solo podrá contar con Raphinha como perfil de extremo abierto y, por lo tanto, tendrá que apostar por el brasileño, quien, a pesar de haber anotado uno de los dos tantos en la victoria ante el Betis, está siendo muy discutido en el FC Barcelona por su insuficiente rendimiento desde que llegara el pasado verano procedente del Leeds United a cambio de 60 millones de euros (48 fijos más 12 en variables).

Sea como sea, lo cierto es que el delantero titular de la Brasil de Neymar tendrá una gran prueba de fuego mañana contra el Sevilla para intentar convencer al Camp Nou, pero, sobre todo, a un Xavi Hernández que había señalado en las últimas semanas a Raphinha, sacándolo de titular únicamente en 3 partidos de los últimos 7 -previos a la lesión de Dembélé-.

Por su parte, en lo que concierne a los futbolista que acompañarán al brasileño en su particular prueba de fuego, Xavi apostará presumiblemente por Ter Stegen en portería; defensa para Koundé, Araújo, Christensen y Balde; centro del campo formado por Busquets, De Jong y Pedri; y delantera con Gavi como falso extremo, Lewandowski y el mencionado Raphinha.

A su vez, el Sevilla intentará sacar un buen resultado del Camp Nou con Bono en portería; defensa para Montiel, Badé, Rekik y Acuña; centro del campo formado por Fernando, Rakitic y Óliver Torres; y delantera con Bryan Gil, En-Nesyri y Suso que, como comentamos, podrían ser los once elegidos para tratar de mejorar las prestaciones del equipo que se vieron en el partido de la primera vuelta contra los catalanes (con resultado final de 0-3 favorable a los culés).