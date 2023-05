Laporta da un vuelco al futuro de Leo Messi y a Xavi, Pedri y De Jong les entran dudas con una venta

El Barça se ha lanzado abiertamente a por Leo Messi y lo hace con el consentimiento del jugador, que espera noticias desde París, donde no seguirá. Joan Laporta está al mando de las operaciones y la posibilidad es real, solo que no deja de ser extremadamente compleja e incluso, aseguran fuentes cercanas al club, hace que Xavi Hernández dude de esta por las ventas en el mercado de fichajes y lo que supone la inclusión de Messi en el equipo. Pero ya no hay vuelta atrás en este asunto: el presidente quiere al argentino y habrá que buscar la fórmula para devolverlo al Camp Nou.

Lo económico, lo primero

Decía el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, que para que existan este tipo de incorporaciones han de haber ventas de un tamaño al menos parejo. Sabemos que si Messi y el Barça están tanteando esta posibilidad es porque el jugador está dispuesto a renunciar a muchísimo dinero, entre otras cosas a la salvajada que se le ofrece de Arabia Saudí, para volver a vestirse de blaugrana, pero eso no quita para que tenga un coste que ha de contar con el informe de viabilidad de LaLiga y no solo eso, también debe haber una serie de ventas.

Ferran, Ansu, Eric… y alguno más

Las dudas a Xavi, más allá de que le ilusione más o menos tener a Messi a sus órdenes, le entran al hablar de ventas y no estamos refiriéndonos en este aspecto a Ferran Torres, Franck Kessié e incluso a Ansu Fati, sobre los que podría hacer la vista gorda al ganar otro recurso ofensivo con el argentino, sino más bien de otros nombres de más peso en el equipo, como Raphinha, Frenkie De Jong u Ousmane Dembélé, que son los tres recursos por los que más puede ingresar el Barça.

Tácticamente, un dolor de cabeza

Tampoco le genera pocos dolores de cabeza al entrenador la llegada de Messi; no en vano el corredor del 10 no existe en este Barça y debería crearlo. Surcando la parcela central está el delantero centro, un Robert Lewandowski indiscutible, por lo que el sudamericano bien podría formar caído a banda, donde es notoriamente menos efectivo; además, el Barça con ello perdería su amplitud y profundidad, por no hablar de romper completamente su plan de alta presión sobre la salida de balón rival. Por otro lado, el Barça tratará de firmar un medio centro ante la salida de Busquets, de modo que el club planea darle un escudero a Pedri y De Jong (en caso de que no sea el elegido para salir y recaudar), lo que, con Dembélé y Raphinha en dinámica le quita posibilidades a Gavi en el 11.