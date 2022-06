Xavi mejora a Piqué, pero no evita un nuevo fracaso en Barcelona

El FC Barcelona continúa con su política de renovación en busca de reducir su elevada masa salarial para poder sondear el mercado con mayor perspectiva. En esta ocasión, el colocado en la rampa de salida para abandonar el conjunto culé es el defensa central Clément Lenglet, con Juventus y Tottenham como posibles próximos destinos.



Su pérdida de protagonismo en la zaga barcelonista y la posible llegada del defensa danés del Chelsea, Christensen, son algunas de las razones por las que Xavi vería salir al central galo. Un Xavi que desde su llegada influyó notablemente en la mejora defensiva del equipo, haciendo crecer a figuras importantes como Piqué o Busquets que se encontraban algo desamparadas en esa parcela del campo.



Eso sí, según Relevo, Lenglet no valorará su futuro hasta que comience la pretemporada. El ex del Sevilla esperará así a que se confirmen los movimientos que planea el Barcelona en defensa para ver cuál sería su rol en el equipo. De salir rumbo a la Premier, Lenglet seguiría los pasos del ya ex blaugrana Coutinho que firmó por 20 millones con el Aston Villa encabezando así la operación salida que Laporta tiene entre manos este verano.



También podría recalar en las filas de la Juventus de la Serie A, liga donde el Barcelona también sondea la posibilidad de incorporar al central del Nápoles Koulibaly. Grandes nombres a la altura de el de, cambiando a la parcela ofensiva, Robert Lewandowski, del que ya se espera que pueda convertirse en la estrella del verano en un Camp Nou necesitado de ídolos tras la salida de Messi al PSG.



De todo estará pendiente un Lenglet, que ha disputado su cuarta temporada en el Barcelona y donde ha aportado siete goles durante su venido a menos periplo en la ciudad condal. Todo tras cuajar grandes años en el Sevilla donde llegó a coronarse como uno de los mejores centrales de la Liga y de Europa. A esto hay que añadirle además que en el horizonte está el Mundial de Catar, donde el central internacional con Francia aspira a poder ayudar a su selección a la consecución del título.