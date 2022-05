Nuevo galáctico para Guardiola y ultimátum del City: su futuro en duda

Pep Guardiola fichaba por el Manchester City en invierno de 2015, y no sería hasta el verano de 2016 cuando el técnico catalán abandonaría el Bayern de Múnich para convertirse en el nuevo entrenador de los citizens, sustituyendo a Manuel Pellegrini, quien se haría cargo del conjunto germano sería Carlo Ancelotti. El objetivo delo equipo inglés son su fichaje era claro: conseguir la Champions League, contratar al mejor, para conseguir el mayor título, pero tras 6 años, y después de más de 1000 millones de euros gastados, la paciencia parece estar agotándosele al jeque.

Y es que, según publica SkySports, el jeque le había trasladado a Pep Guardiola su deseo de conseguir cuanto antes la Champions League, y que, de no hacerlo, dejaría de contar con el respaldo que ha tenido durante estos 6 años. Y es que, desde la dirección citizen consideran que tras todas las inversiones que el club ha realizado es hora de que lleguen los resultados y, pese a todos los éxitos obtenidos en la Premier League, no es suficiente y creen que es necesario que llegue la Champions League.

Lo cierto es, que desde su llegada al Manchester City, Pep Guardiola ha estado respaldado al 100% por la directiva. No empezó con buen pie, le costó arrancar, y gracias a su confianza y al fichaje de jugadores del estilo del catalán, poco a poco ha conseguido formar un equipo capaz de disputarle de tú a tú a los más grandes de Europa y de haber conseguido 3 Premier League de las últimas 5, y camino de la 4ª. Pero no es suficiente, quieren la Champions League, y por ello le han traído a Guardiola una nueva estrella, otro galáctico: Erling Haaland.

El fichaje del noruego es la guinda del pastel, la pieza que completa el rompecabezas. Consideran que con él la Champions League no se les puede escapar, y por ello, la exigencia hacia el técnico catalán es máxima. Es cierto que el año pasado consiguió llegar a la final y que este año, estuvo apunto de hacerlo de no ser por Rodrygo, pero al jeque ya no le vale el discurso de Guardiola de:” ganar la Prermier League es más complicado que la Champions League”, que puede que lleve razón, pero el Manchester City quiere la Copa de Europa, le han traído a Haaland, y quieren que sus inversiones obtengan al fin el resultado esperado. Ultimátum del jeque a Guardiola.