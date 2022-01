Xavi no es mejor que Koeman, El FC Barcelona ya busca soluciones

Xavi Hernández llegaba al FC. Barcelona el pasado mes de octubre para sustituir a Ronald Koeman y revertir el mal juego y la situación del club en Liga, Champions y Copa del Rey que el técnico holandés había llevado acabo desde el mes de agosto. Presentado en el Camp Nou como un héroe tras rescindir su contrato con el Al Saad, el de Terrasa se puso manos a la obra para hacer olvidar cuanto antes la mala gestión de su predecesor. Hoy, y tras 13 partidos al frente el banquillo azulgrana, los mismos que dirigió Koeman antes de ser destituido, toca hacer balance.

Los 13 primeros partidos del Barça de Ronald Koeman en la temporada 21-22 arroja unas estadísticas de 5 victorias (Real Sociedad, Getafe, Levante, Valencia y Dinamo de Kiev), 3 empates y 5 derrotas. Los 13 primeros partidos del Barça de Xavi Hernández tienen un balance de 5 partidos ganados (Espanyol, Villarreal, Elche, Mallorca y Linares), 4 encuentros empatados y 4 perdidos. Valoren ustedes mismos.

Al técnico holandés se le esperaba a la salida del estadio para aporrear su coche y abuchearle por la mala racha del equipo. Al técnico de Terrasa con casi el mismo balance de resultados se le vitorea e incluso le celebran las victorias. El efecto Xavi se está haciendo notar en el ánimo del equipo y los aficionados, el estilo de juego del equipo y en la llegada de incorporaciones al club, pero los resultados siguen siendo los mismos. ¿Era necesaria la destitución de Koeman?

Recordemos que Ronald ha tenido que hacer frente a innumerables contratiempos en su etapa al frente del FC. Barcelona. Elecciones, falta de confianza de Joan Laporta que le llegó a pedir que solamente le quería sino encontraba a nadie mejor que él, salida de Messi el PSG, de Griezmann al Atlético, lesiones de Braithwhite, Dembelé, Ansu Fati, Kun Agüero, Pedri, Jordi Alba o Piqué. A pesar de todo eso y con todo en contra, en la anterior temporada consiguió ganar un título.

Pero ganar un trofeo no parece suficiente para continuar un año más en un banquillo, lo único que importa es el estilo, el toque, y eso Xavi Hernández lo tiene. “Ningún equipo ha jugado mejor que ellos a excepción del Bayern de Múnich”, deslizaba el técnico al finalizar en el encuentro de semifinales de la Supercopa de España. Un partido en el que según toda la prensa catalana caer eliminado les hizo salir reforzados. Habrá que ver cuantas derrotas siguen siendo celebras en can barça para saber el aguante de Joan Laporta con el de Terrasa. Lo que está claro es que los números no engañan, se trajo a un nuevo técnico para mejorar al equipo, y de momento no lo está consiguiendo. y el Barça ya está poniendo solución con la contratación de nuevos futbolistas.