Xavi no se olvida de su ‘9’: nueva ofensiva y 2 grandes señalados

El FC Barcelona continúa buscando un delantero centro de cara a este mercado invernal a petición personal del propio Xavi Hernández, que no se encuentra conforme con las opciones de las que dispone en su actual plantilla para ocupar dicha demarcación. Ni Memphis Depay ni Luuk De Jong convencen al técnico azulgrana -aunque el segundo se habría ganado su continuidad al menos para formar parte de la segunda unidad-, insistiendo nuevamente en la llegada de Álvaro Morata desde la Juventus. El internacional español quiere aterrizar en el Camp Nou, aunque el conjunto italiano no está dispuesto a dejarle salir si no llega otro delantero de garantías. Unas negociaciones complicadas en las que el Barça continúa sin tirar la toalla, confiando en poder cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado a pesar de las contundentes palabras de Massimiliano Allegri al respecto.

Desde Turín lo han dejado muy claro al respecto, dejarán marchar al delantero español siempre y cuando llegue otro atacante en su lugar, con la Juventus habiéndose interesado tanto por Pierre-Emerick Aubameyang, como por Memphis Depay. El internacional holandés puede terminar siendo la llave que desbloquee la llegada de Morata al Camp Nou, aunque desde Barcelona continúan teniendo sus dudas respecto a dejar marchar al futbolista holandés, aunque su rendimiento no está terminando de convencer y no ha vuelto a brillar como lo hizo al inicio de la temporada.

Con Joan Laporta consiguiendo liberar poco a poco la masa salarial, el contrato del delantero propiedad del Atlético de Madrid seguiría sin encajar en las cuentas del FC Barcelona en estos momentos, por lo que los culés tendrían que sellar alguna salida más antes de poder inscribir al ex del Real Madrid o Chelsea entre otros. Desde el banquillo, Xavi Hernández tiene muy claro que Morata es el delantero que quiere para reforzar su plantilla, lo que podría acercar también a Depay a la Juventus; a la espera de que ambas partes terminen decidiéndose.

El FC Barcelona buscaría entonces quedarse con la cesión de Álvaro Morata hasta el verano de 2023, contando además con una opción de compra para quedarse con el futbolista en propiedad. El Atlético de Madrid daría el visto bueno a sabiendas de que la Juventus no tiene en sus planes hacer efectiva dicha opción a corto plazo; aunque el conjunto italiano tendrá que cerrar antes a otro delantero de primer nivel antes de dejar salir a Morata, siguiendo las indicaciones de un Allegri, que anda corto de efectivos en su ofensiva. El acuerdo entre ambos continúa siendo complicado, aunque desde Can Barça siguen sin tirar la toalla.