Xavi revela el plan de Laporta en enero: Kanté y Zubimendi, esperan

Xavi Hernández confirmó ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el Espanyol lo que Mateu Alemany y Joan Laporta han ido deslizando durante el parón del Mundial de Qatar. Salvo sorpresa, el FC Barcelona no realizará grandes movimientos en el próximo mercado de fichajes o, mejor dicho, no ficharán a nadie ni venderán a nadie en enero. Algo que ya hemos adelantado en Don Balón.

Kanté, Jorginho, Zubmendi, Rubén Neves o cualquiera de los objetivos del FC Barcelona para sustituir a Busquets o Moukoko, Bernardo Silva o Dalot tendrán que esperar al verano para vestir la camiseta azulgrana, si es que acaban llegando: “Creo que será un mercado de invierno tranquilo, estoy muy contento con lo que tengo y con estos vamos a competir por los cuatro títulos. Ganar títulos es el objetivo. Sólo se ha ido Piqué y espero que no se vaya nadie más”, comentaba Xavi Hernández.

Espera que no se vaya nadie más y, por lo tanto, tampoco espera que venga nadie más. Kanté y Zubimendi tendrán que esperar. Jordi Cruyff, director deportivo de la entidad azulgrana, ya confirmó durante el Mundial que el mercado invernal del FC Barcelona sería muy complicado si no salía alguien y, desde entonces, el club no ha hecho otra cosa que confirmar que Bellerín, Busquets, Sergi Roberto y Depay se quedarán, por lo menos, hasta el final de temporada, por lo que, no se prevé que haya nuevas caras. Ese es el plan de Joan Laporta.

Xavi Hernández tendrá que intentar ganar LaLiga con lo que tiene, que no es poco. Entre sus jugadores se encuentra ahora mismo el máximo goleador de la competición, Robert Lewandowski con 13 tantos, y el portero menos goleador, Ter Stegen, con 5 goles encajados, todo ello muy bien acompañado por futbolista como Pedri, Gavi, Balde, Dembélé o Marcos Alonso.

Un Marcos Alonso a quien se le pretende ampliar su contrato hasta el año 2025, ya que, Xavi Hernández está encantado con su labor y desempeño tanto dentro como fuera del terreno de juego. Lo mismo quiere se haga tanto con Sergio Busquets como con Sergi Roberto. El primero de ellos se sentará a hablar con ellos en febrero, pero, salvo sorpresa, no renovará y se marchará a la MLS, en cambio, el segundo depende del técnico egarense, es su principal valedor y quiere que se quede.