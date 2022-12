Asensio, Rashford y Di María animan el mercado: Laporta vigila

Di María, Marco Asensio, Roberto Firmino, N’Golo Kanté, Gündogan, Jorginho, Bellerín, Íñigo Martínez, Marcus Rashford, Youri Tielemans, Marcus Thuram, Rabiot, Raphael Guerreiro, Luke Shaw… La lista es larga. Todos ellos y muchos más quedan libres en junio de 2023 y en menos de un mes podrán negociar con cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios, el escenario perfecto para el FC Barcelona.

Gracias a las palancas económicas activadas el pasado verano por parte de Joan Laporta, el FC Barcelona ha podido tomar aire en cuanto a la economía del club se refiere, pero la situación aún no es buena y la eliminación temprana del conjunto azulgrana de la Champions League ha complicado las cosas. Jordi Cruyff ya ha anunciado que será muy complicado que lleguen refuerzos invernales, pero eso no impide para que Joan Laporta vigile el mercado y comience a negociar con aquellos jugadores que terminan contrato en junio, como los señalados más arriba y como ocurriera el curso pasado con Andreas Christensen y Franck Kessié.

Joan Laporta está atento y quiere aprovechar las grandes oportunidades que le ofrecerá el mercado a partir del mes de enero. Busca un sustituto para Sergio Busquets y N’Golo Kanté, Jorginho, Gündogan y Tielemans serán libres. También quiere reforzar el lateral izquierdo por si Jordi Alba acaba dejando el club como hizo Gerard Piqué y muy probablemente lo haga Busquets, siendo Rapahel Guerreiro y Luke Shaw dos grandes opciones.

Si quiere reforzar la delantera, Marcus Rashford, Marcus Thuram, Marco Asensio y Ángel Di María están disponibles, y por si acaso el experimento de Héctor Bellerín no acaba saliendo bien, Joan Laporta sabe que en el mercado se encuentra Diogo Dalot. Son muchos los grandes nombres que no tendrán equipo el año que viene si no renuevan con su club y también varios los equipos que andan detrás de estas gangas del mercado.

Sus fichajes no serán sencillos a pesar de que queden libres. Por poner un ejemplo, detrás de Marco Asensio andan interesados equipos como el Arsenal o el Liverpool, pero si nos vamos a Moukoko, Manchester United o Barça le siguen. Detrás de cada gran jugador hay uno o dos clubes que tienen apuntado su nombre como refuerzo para la próxima temporada, quien se lo acabe llevando será el que mejor negocie.