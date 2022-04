Xavi rompe con su fichaje y le cierra la puerta del FC Barcelona 22/23

Cuando Adama Traoré aceptó las condiciones del Barcelona para irse cedido a Can Barça hasta final de temporada estaba convencido de que se ganaría el puesto y por tanto su fichaje por el Barcelona, sin embargo la puesta de largo de Ousmane Dembélé, sus prestaciones, el intento del club azulgrana por renovarle, amén de sus minutos sobre el terreno de juego, le indican que para Xavi él no es la primera opción, lo que dificulta sus estancia en Can Barça en la 22/23.

25 minutos en cuatro partidos, eso es lo que ha jugado el extremo en el Barça en los últimos tiempos, donde además ni siquiera saltó al césped ante el Osasuna y frente al Sevilla, en el último partido de LaLiga, el domingo, en el Camp Nou. Y lo que es peor para Traoré, el Barça ganó esos cuatro partidos, dos de ellos con goleada, sin la participación activa del internacional español en los 11 goles anotados en esos 4 encuentros.

Señala, además, el Mundo Deportivo que la idea inicial del Barça de intercambiar a Traoré por Trincao ha sido rechazada por el Wolverhampton lo que unido al poco protagonismo del extremo y la mala temporada jugada con los wolves hasta su aterrizaje en Barcelona, le cierran las puertas del futuro, lo que carga de incertidumbre el mismo para el jugador, incluida su introducción en próximas convocatorias de Luis Enrique con España.

Hay que decir que el Barça debería pagar 30 kilos al equipo inglés al término del presente curso para conseguir hacerse totalmente con el jugador, pero el club culé está tratando mucho antes el asunto de su próxima estrella. Sobre ella, os señalábamos ayer en Don Balón, Ousmane Dembélé puede ser el elegido y si el francés renueva, Traoré lo tiene muy complicado, máxime si pensamos en la recuperación de efectivos clave, como Ansu Fati. Dicen en la Ciudad Condal que el futuro de El Mosquito no tiene que ir reñido con contratar a Traoré, pero lo cierto es que si el jugador de Les Bleus renueva, el Barça usará esos 30 kilos en otras metas. Traoré puede ser junto a Dani Alves, el fichaje de invierno que no regrese en verano.