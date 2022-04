Xavi saca la escoba: primeros dos fichajes con finiquito, descartados

Bien haría el Barcelona en duplicar sus funciones de aquí al final de temporada para, por un lado, cerrar los puestos que dan derecho desde LaLiga a disputar la Liga de Campeones; y dos, empezar a configurar la plantilla de la campaña 22/23, lo que no solo incluye los fichajes, sino también las salidas. Sobre estas últimas hay que decir que se está especulando mucho sobre Frenkie de Jong, que podría dejar una gran cantidad en las arcas culés, pero no sería, de confirmarse, la única, ya que dos fichajes han sido declarados fallidos y obtendrán el finiquito de Xavi.

Adama Traoré y Dani Alves no han convencido al entrenador, que ha dado orden de que ninguno de los dos vuelva al Barça una vez acabe la temporada salvo necesidad manifiesta. Con Alves ni siquiera se ha cumplido lo que se esperaba, que era encontrar un jugador que supliera las lesiones con un nivel alto. Alves ya no está para estos trotes y se ha notado, como así ha demostrado con él en sus alineaciones Xavi Hernández.

Con el extremo había más dudas por parte de diferentes voces con voto en el barcelonismo, más que nada porque siempre se ha presentado sobre el césped como un jugador de un enorme desborde y gran capacidad para conseguir centros al arco, pero sus limitadas características y su falta de gol vuelven a pasarle factura y ahora mismo tiene muy complicado regresar al Barça la temporada que viene, por fair play financiero y por Xavi.

Dicho sea de paso, la opción de Traoré no está al cien por cien descartada ya que es posible que el Barça no consiga ninguno de los refuerzos que ansía, el primero el de Ousmane Dembélé, y la operación del español se termine viendo como lo menos malo, pero si por el míster se tratara el jugador del Wolverhampton sería un descarte claro. Con Ferran Torres diluido pero fichado por una cantidad enorme (55 kilos) y Pierre-Emerick Aubameyang en fase de desconexión, un mal que le ha perseguido a lo largo de su carrera, el Barça tiene trabajo en el mercado y, salvo sorpresa, Traoré y Alves son tildados de fichajes fallidos; no rescatables.