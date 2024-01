Era el sucesor de Messi en el Barça, fracasó como Coutinho y Dembélé y 8 años después se arrepiente

Antes de cumplir la mayoría de edad, Alen Halilovic fue catalogado una de las futuras estrellas mundiales emergentes y este fue el motivo que instó a la directiva del Barça, en 2014, a hacerse con el joven futbolista.

Eso sí, sin querer precipitarse lo más mínimo, el club estimó oportuno incluir a Halilovic en la plantilla del filial para que gozara de las oportunidades que, dada su juventud, difícilmente tendría en el primer equipo, pero su evolución no fue la esperada.

Su talento técnico y su admirable zurda situaron a Halilovic, en sus primeros meses en la Ciudad Condal, como un potencial sucesor generacional de un Leo Messi que, por aquel entonces, estaba viviendo una etapa muy exitosa en Barcelona, pero a decir verdad el croata estuvo muy lejos de cumplir con ese pronóstico.

Pronto las dudas comenzaron a rodear la figura del futbolista hasta que en 2016, tras una efímera cesión en el Sporting de Gijón, el FC Barcelona decidió deshacerse del jugador de forma definitiva, algo que tildó esta operación como uno de los grandes fracasos de la historia reciente del club, fracasos que posteriormente protagonizaron Philippe Coutinho y Ousmane Dembélé, dos jugadores que aterrizaron en el Camp Nou un año después de la despedida de Halilovic.

Muchos esperaban que, no al nivel del Barça, pero que el jugador pudiera encontrar otro club de renombre en el que poder reivindicarse por su nefasta aventura en tierras españolas, pero nada más lejos de la realidad. Ni en Hamburgo, ni en Las Palmas, ni en Milán logró ofrece un rendimiento gratificante y, tras varios giros de guion en su carrera, Halilovic, aúnn con 27 años, se encuentra militando en las filas del Fortuna Sittard de la Eredivisie.

Eso sí, hoy el croata es protagonista hoy, no porque su carrera esté volviendo a generar ilusión, sino por unas declaraciones realizadas en las que hace referencia a su etapa en el Barça y su arrepentimiento por abandonar el proyecto culé: "El Tottenham quería comprarme, pero el Barcelona era de mi estilo. Se trataba de posesión y del balón en los pies. Los dos primeros años fueron perfectos en el Barça, pero esperaba tener una oportunidad en el primer equipo. Entonces me di cuenta de que Luis Enrique no me vio allí. Se suponía que debía quedarme un año más porque me estaba yendo muy bien. Esperaba ir a la Eurocopa con la selección nacional, pero no fui seleccionado y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido, así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir”, dijo en su última entrevista.