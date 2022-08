Xavi se ríe de Tuchel: nueva derrota ante el Barça y hay otro crack

Al Chelsea se le están torciendo las cosas en los últimos meses. Desde el cambio de propiedad y las limitaciones que sufrió antes de la venta de Roman Abramovich, pasando por las salidas de jugadores importantes como Christensen o Antonio Rüdiger a LaLiga, hasta fichajes que se le están complicando y que no terminan de cerrar como es el caso de Jules Koundé especialmente. Pero no termina aquí el calvario de los londinenses, sino que parece que además empiezan a asumir otras marchas de nuevas piezas clave como es el caso de César Azpilicueta y de Marcos Alonso, por quienes suspira el Barça, y por eso están abriendo nuevas oportunidades en el mercado.

Informa el diario británico The Guardian que el Chelsea está muy interesado en hacerse con el fichaje de Walker-Peters. El jugador del Southampton es un polivalente zaguero que puede actuar tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, precisamente los lugares donde se desempeñan con asiduidad tanto Marcos Alonso como Azpilicueta, y ha llamado la atención de Thomas Tuchel como una gran oportunidad para reforzar la plantilla. Esto hace pensar que, fijándose en un jugador de estas precisas características, en Stamford Bridge empiezan a dar prácticamente por hecho que los dos jugadores españoles tienen las horas contadas como blues y su incorporación al Barça de Xavi Hernández, que prepara una ofensiva por ellos, se producirá en las próximas fechas.

Apunta The Guardian que el Chelsea está preparando una oferta cerca a los 35 millones de libras, es decir, algo más de 40 millones de euros, para quedarse con Walker-Peters pero el Southampton parece que no va a dar su brazo a torcer fácilmente y va a pedir una cifra todavía superior ya que consideran a su jugador como una pieza capital de su juego y no quieren regalarlo. Por si fuera poco, también se habla de que el Manchester United está detrás del defensor y podría complicar todavía más las cosas.

Sin embargo, el Chelsea puede contar con la ventaja de, seguramente, ingresar dinero en caja con los traspasos de Azpilicueta y Marcos Alonso. Lo que Tuchel tiene claro es que no quiere un nuevo caso Koundé y que le ‘limpien’ al jugador para evitar otra situación ridícula.