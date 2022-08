Xavi sentencia a Piqué: está fuera, el Barça cuenta con el fichaje

El FC. Barcelona se enfrentará hoy al Real Valladolid en el Camp Nou. Los de Xavi Hernández buscarán la segunda victoria de la temporada ante el conjunto de Pacheta con un once en el que se esperan varias novedades, como el debut de Jules Koundé, que por fin ha podido ser inscrito por la entidad blaugrana y el conjunto blaugrana por fin podrá contar con su último fichaje, y la inclusión en el tridente de ataque de Ansu Fati, con casi toda probabilidad por Ferran Torres, en el costado izquierdo, acompañando a Lewandowski y Dembélé.

La portería seguirá defendida por Ter Stegen y en la defensa regresará casi con toda probabilidad Jordi Alba al costado izquierdo, a pesar de la buena imagen ofrecida por Balde el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Mientras el ex del Valencia volverá a saltar de inicio, quien no lo hará, y no parece que lo vaya a hacer mucho esta temporada, es Gerard Piqué. El centro del campo se espera que sea el mismo que en el partido ante el Rayo Vallecano.

La idea de Xavi Hernández es implantar un cambio generacional en el FC. Barcelona e ir sentando poco a poco a aquellos futbolistas que lo han dado todo por el Barça, pero que entiende que a día de hoy deben dar un paso a un lado para hacer hueco a los jóvenes como Koundé, Araújo, Christensen o Eric García. El propio Xavi lo ha recordado en rueda de prensa al ser preguntado por el papel de Piqué este año en el equipo:” Hablé con Gerard, antes de irnos de vacaciones. Fui claro, le dije que nos reforzaríamos y que no le sería fácil. Nos puede ayudar en otro tipo de rol. Hay competencia para todos. Intento elegir lo mejor para ganar partidos. Depende de sus sensaciones y de las mías y de como compita cuando tenga oportunidades”.

Xavi Hernández se lo ha dejado claro a Gerard Piqué, su rol será muy diferente este año, algo que ya se ha visto en los dos partidos anteriores de liga ante el Rayo Vallecano y la Real Sociedad, donde el ‘3’ no ha salido de inicio en ninguno de los dos encuentros y tampoco se espera que lo haga hoy ante el Real Valladolid. Gerard Piqué tiene contrato con el FC. Barcelona hasta 2024 y ahora la pelota está en su tejado, con Xavi no será titular, y ahora deberá decidir si asumir el papel de suplente y cumplir con los dos años que le restan de contrato o marcharse a otro equipo en busca de nuevos retos como Sergio Ramos, pero una cosa está clara, con Xavi él está fuera del once titular.