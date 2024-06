Xavi sufrió la misma presión: asunto de estado en el Camp Nou, con Koundé y Lewandowski implicados

Joan Laporta y Deco están unidos por la misma causa, una de esas que les hizo chocar frontal y fuertemente con Xavi Hernández, una causa que sigue en pleito y cuya resolución aún está por aclararse. Porque el FC Barcelona, por su presidente y director deportivo, quiere quedarse a João Félix, algo en lo que discrepan no del todo, pero sí en parte el entrenador saliente (Xavi) y el entrante, Hansi Flick, y que choca con la lucha del gigante de LaLiga EA Sports por otras posibilidades.

Una cosa es lo que se dice

De puertas afuera el Barça y el luso son uno. Ambos quieren que se prolongue la estancia del menino de ouro en Barcelona, sin embargo, hay serias dificultades para llevar a buen puerto esa idea. Es más, Flick, por ejemplo, prefiere la vía Nico Williams, solo que es más cara. A la vez ha surgido la de Jadon Sancho por un precio similar al del jugador del Athletic Club de Bilbao, y encima está el Atlético de Madrid, club propietario de João.

El jugador lo tiene claro y así lo expresó en Nude Project: “Mi plan es claro, amo el Barcelona y quiero y espero quedarme”, pero, a la vez, sabe de las dificultades. “Estoy cedido, no depende de mí. Depende de varios factores, así que veamos qué pasa”. Su declaración de intenciones es idéntica a la de dos que suenan para salir y se niegan a hacerlo, como son Jules Koundé y Robert Lewandowski.

En el caso de Félix, su problema es otro. U otros. El Atleti quiere venderlo, cosa que el Barça no se quiere permitir, y lo que es peor para el luso, si pudiera o deseara comprarlo, por 50M prefiere otras opciones, como las citadas anteriormente.

En verdad, los nombres del jugador francés y el polaco apuntan a posibles ventas en esta o futuras ventanas de transferencias, pero la diferencia es que João Félix no pertenece al Barça, no ha explotado vestido de culé y a Flick no le entusiasma.