Xavi tenía razón: ya añora el Camp Nou y Koundé le deja en el olvido

El Fútbol Club Barcelona es uno de los equipos que más movimientos ha experimentado en este mercado de verano. No tan sólo en cuanto a los fichajes que todo el mundo conoce se refiere, porque hay vida mas allá de Lewandowski, Raphinha y compañía, sino que también Joan Laporta ha tenido que dar salida a un buen número de jugadores para tratar de cuadrar las cuentas, equilibrar el Fair Play financiero y hacer que las famosas palancas económicas finalmente fueran suficientes.

Uno de esos futbolistas que se han visto afectados tanto por la confección de la plantilla por parte de Xavi Hernández como de la llegada de los nuevos fichajes que le dan un salto de calidad al plantel ha sido Óscar Mingueza. El canterano, formado durante años en La Masía y que ha llegado a tener sus oportunidades en el primer equipo actuando tanto de central como de lateral derecho, no era precisamente uno de los favoritos del míster catalán y desde el club pusieron todas las facilidades del mundo para que pudiera marcharse, dejar sitio a otros y aligerar la masa salarial.

El Barça encontró un gran aliado en el Celta de Vigo, también en LaLiga, que se postuló como aspirante a hacerse con los servicios del jugador y se lo llevó por una cantidad de tan solo 3 millones de euros. La cifra no permitió hacer grandes alardes a Joan Laporta pero al menos también logró quitarse una ficha de encima y a un futbolista que no iba a tener demasiado protagonismo a lo largo del curso.

Mingueza vio la operación con buenos ojos pensando en que se iba a marchar a un sitio donde tuviera más protagonismo de forma más sencilla, pero por el momento se ha equivocado. Las cosas no le están saliendo del todo bien, al menos en este arranque de temporada, al defensa catalán. Desde que ha llegado al Celta de Vigo, no ha contado lo más mínimo para su entrenador. Apenas llegó a jugar el tiempo extra en el choque ante el Espanyol y en los dos siguientes encuentros de Liga ha tenido que conformarse con ver todo desde el banquillo. Quizás la situación vaya cambiando con el paso de la temporada pero a Xavi Hernández no le convencía y parece que tenía razón porque en el Celta tampoco está triunfando.