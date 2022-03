Xavi tiene favorito para ser la competencia de Jordi Alba, y argentino

La salida exprés de Junior Firpo en el mercado veraniego de 2021 no solo propició que el futbolista buscara minutos en el Leeds United, sino que destapó una urgencia que el Barça no tenía en ese momento, la de buscar una alternativa a Jordi Alba en el lateral izquierdo. No obstante, aunque fueron varios los nombres que se incluyeron en la agenda culé para ello, Joan Laporta no logró cerrar la llegada de ninguna de esas opciones, algo que ha obligado a Ronald Koeman y a Xavi a apostar por Sergiño Dest y Óscar Mingueza en ese carril durante algunos encuentros en la presente campaña.

No obstante, uno de esos futbolistas que sonaron para llegar el pasado verano, Nicolás Tagliafico, es el jugador que ha elegido Xavi Hernández para, esta vez sí, incorporarse al club el próximo verano y poder brindar a Jordi Alba una competencia que el lateral catalán no ha tenido en los últimos años. Es cierto que el rendimiento del barcelonés, en líneas generales, no ha dejado motivos para buscar una alternativa, pero cada vez son más los percances físicos que está sufriendo el futbolista y por ello el próximo verano uno de los movimientos que efectuará Laporta será el del futbolista argentino, que parece estar convencido a dar el “sí” sin titubear.

Ya en el pasado mes de agosto Tagliafico manifestó su interés por llegar al Camp Nou, pero el Ajax no facilitó su salida por no disponer de un relevo de garantías. Ahora, dado que el futbolista finaliza contrato en 2023, el conjunto neerlandés sabe que tiene la última oportunidad para sacar tajada por su adiós y, según las informaciones recogidas por 90min, el club podría rescatar cerca de 7 millones por su venta.

Eso sí, cabe destacar que, sobre el papel, Jordi Alba seguirá contando con mucha confianza por parte de Xavi y, por ende, con la gran mayoría de minutos en el lateral izquierdo, pero el internacional con Argentina solucionará uno de los problemas que ha tenido presente el conjunto blaugrana en los últimos años, el de no disponer de una opción B de garantías para el exfutbolista del Valencia.