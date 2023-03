Xavi y Ousmane Dembélé están descolocados: Lewandowski mira al mercado y exige un cambio

A todas luces el Barcelona tiene sentimientos encontrados con respecto a esta campaña, porque si bien es cierto que nadie puede dudar de que el nuevo proyecto habrá sido un éxito si consiguen LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey -en todos estos torneos, venciendo al Real Madrid-, lo cierto es que la masa social culé y algunas de sus estrellas sienten que han fracasado en Europa, algo que particularmente duele a Robert Lewandowski.

Más refuerzos, pero, ¿es posible?

El polaco no se mordió la lengua al charlar con ESPN con respecto a las expectativas de su equipo de cara a esta temporada tras, en parte por su persona, gastarse el club cerca de 160 millones de euros en fichajes, eso sí comprometiendo parte del futuro de la entidad culé. El delantero aseguró que tienen un buen equipo pero que podría mejorarse “Tal vez uno, dos cambios hacen que este equipo no sea perfecto, pero sí más competitivo. A veces hablamos de cosas pequeñas, pero si cambias esto, será aún más espectacular”, decía en el medio de comunicación citado.

En la charla con el mass media se vio como su ilusión por jugar en LaLiga le llevó a dar el paso de forzar al Bayern a un traspaso, de lo que no se arrepiente. Además, entró a valorar el fracaso del equipo en la Champions League, también en la Europa League, donde cayeron en octavos de final ante el Manchester United. “No estamos listos para pelear al más alto nivel por tres títulos: Liga de Campeones, LaLiga y Copa del Rey”, aseguró.

Refuerzos y esfuerzos

Una de las particularidades de esta entrevista es que el ariete desea más fichajes de cara a la próxima temporada, de esos que sean determinantes en los momentos cruciales, lo cual deja contrariado a Xavi o a futbolistas como Ousmane Dembélé, ya que por plantilla hay pocos equipo no ya en España sino en Europa con el número, la cantidad y la calidad de estrellas que tiene el Barça, con una profundidad de plantilla que no tiene el Real Madrid. La lesión del francés no ha frenado al Barcelona ante el Madrid, al que ha dejado fuera de la lucha por la liga y al que le ha ganado la idea de semifinales de la Copa del rey. Por su parte Xavi posiblemente piense como Lewandowski pero ante los problemas del club prefiere ser cauto. En cualquier caso, hay equipo para luchar por todo, piensan desde la entidad.