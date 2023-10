Xavi y Ter Stegen barren fuera a 3 futbolistas del Barça tras el Granada y el Real Madrid lo festeja

No salir triunfante de un partido liguero siempre es motivo de preocupación para Real Madrid y FC Barcelona, pero lo es más aún si ese tropiezo se da ante un rival que lucha por retos mucho menos atractivos como el título liguero.

Ayer fue el Barça el equipo que cerró la jornada dominical en la Liga EA Sports y los de Xavi Hernández no pudieron pasar del empate contra un equipo que, gracias a las prestaciones de Bryan Zaragoza y Lucas Boyé, hizo añicos el entramado defensivo culé en un caos que se ha traducido en una palpable tensión tras el encuentro con Marc-André ter Stegen y el propio técnico catalán implicados.

Tras una temporada, la 22/23, en la que el rendimiento de la línea defensiva fue la gran clave por la que el Barça consiguió dos meritorios títulos y logró igualar el récord de menos goles recibidos en un campeonato liguero, el drama es más que preocupante en este apartado en el nuevo curso y Jules Koundé y João Cancelo son los dos grandes señalados por ello.

No deja de resultar sorprendente esta caída en picado de las prestaciones defensivas culés ya que Koundé y Cancelo disputaron un primer mes de campaña espectacular, pero su nivel no está siendo tan satisfactorio en los últimos compromisos celebrados y a causa de esto, en primer lugar, Ter Stegen está encajando muchos más goles de los deseados y, en segunda instancia, el Barça se está dejando puntos por el camino.

La vocación defensiva de Cancelo está repercutiendo de forma negativa en la zaga ya que los equipos rivales cuentan con mucho más espacio para construir sus ataques y, para más inri, Koundé no está mostrando tanta solvencia como para subsanar ese hándicap en el ‘11’ tipo de Xavi, quien tendrá que tomar decisiones importantes aquí para evitar un mayor distanciamiento con el Real Madrid en la pelea por el liderato.

Otro señalado

Con eso y más, no hay que desviar la atención sobre Oriol Romeu como otro de los problemas de esta crisis defensiva culé. El centrocampista comenzó el curso siendo muy importante para Xavi, pero el bajón de su rendimiento ha provocado que el Barça no tenga tanto control en los encuentros y, mirando al plano particular, que Xavi haya decidido desplazar de su ‘11’ al ex del Girona.