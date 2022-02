Xavi ya sabe lo que pagará Laporta por su 1ª petición 22/23, 34 kilos

Todo va sobre ruedas en el seno blaugrana en este 2022. Xavi Hernández parece haber dado con la tecla para componer un equipo de lo más competitivo y, aunque la línea defensiva sigue manifestando mucha debilidad, el resto de posiciones del terreno de juego parecen estar más reforzadas que nunca. Los fichajes invernales que ha realizado el club en el mes de enero han sido claves para ello y uno en especial está ganando muchas papeletas para ser la primera incorporación del FC Barcelona la próxima temporada, aunque esta vez de forma definitiva: Adama Traoré.

El espectacular estreno del futbolista formado en La Masía ha supuesto un cambion de guio tremendo en el club, ya que Xavi y Joan Laporta saben que tienen en el internacional español un relevo de garantías para Ousmane Dembélé, quien saldrá del club el próximo 30 de junio si nadie lo remedia. No obstante, esto no parece ser una preocupación mayúscula en Can Barça a día de hoy, sobre todo porque con Adama el técnico catalán ha descubierto un jugador que cumple a las mil maravillas con sus requisitos y que, además, se ha adaptado perfectamente al equipo.

Pero eso no es todo ya que Mirror ha desvelado recientemente que Bruno Lage, entrenador del Wolverhampton, estaría dispuesto a aceptar la salida definitiva del jugador si la oferta alcanza los 34 millones de euros. A la vista ha quedado que Adama Traoré apenas ha entrado en los planes del técnico portugués y tanto el jugador como el conjunto inglés no dudarán en dar el visto bueno a la tentativa del FC Barcelona.

Por su parte, Xavi ha visto en Adama un candidato potencial para dejar en el olvido a Dembélé y, dado que su fichaje no será excesivamente costoso, será la primera incorporación que trate de cerrar Laporta el próximo verano, por petición exclusiva del entrenador de Terrassa.

De esta forma el Barça comenzará a confeccionar un equipo de lo más atractivo para recuperar el prestigio perdido en las últimas campañas, especialmente en la presente, y sobre todo Adama será la pieza clave para que el club no eche en falta la presencia del crack francés a partir del próximo verano.