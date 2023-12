Y llega la firma más inesperada en el Bernabéu, Courtois no lo entiende y elimina a Kepa de la 24/25

Su protagonismo en Madrid ha sido escaso ya que las prestaciones de Thibaut Courtois en el último lustro han impedido al portero gozar de esa dosis de importancia que todo futbolista profesional desea, pero Andriy Lunin cuenta con muchos apoyos entre las altas esferas del club que hoy es lo que potencian su renovación.

Aún no es oficial y durante los últimos meses parecía que el ucraniano no estaba por la labor de firmar un nuevo acuerdo con el conjunto blanco ya que Kepa Arrizabalaga y Courtois apuntaban ser los porteros del club en la temporada 24/25, pero nada más lejos de la realidad.

La verdadera intención de Florentino Pérez, poniendo en contexto que Kepa se encuentra cedido hasta el próximo 30 de junio, es contar con Lunin y Courtois el próximo curso y ahorrar esos 25 millones exigidos por el Chelsea para traspasar al meta español de 29 años, quien asimismo ha dejado muy claro su deseo de permanecer en la plantilla blanca, pero no parece que vaya a poder cumplirlo.

Aquí hay que destacar varias cosas que siempre afectan a decisiones como esta. En primer lugar, que Florentino Pérez haya iniciado conversaciones con Lunin y su agente para intentar alargar su contrato viene dado porque, en ausencia de Kepa, quien ha estado apartado del equipo en torno a un mes por lesión, el nivel de ucraniano ha sido majestuoso y en Madrid nadie ha echado de menos al vasco. Además, hay que indicar que Lunin no finaliza contrato esta temporada con el Real Madrid, sino en 2025, por lo que esta urgencia por firmar un nuevo acuerdo con el ucraniano no viene dada por su próxima salida del club, sino por su predisposición a buscar un reto que le permita ser titular de forma sistemática no solo en ausencia de los teóricos titulares.

Ahora, con las cartas ya puestas sobre la mesa, la última palabra recae sobre el futbolista de 24 años, quien sabe que firmar un nuevo vínculo con el Real Madrid sería muy beneficioso en términos colectivos, pero quizá no tanto mirando al plano individual ya que, a pesar de que Kepa regresará a Londres conforme concluya el curso, Courtois está considerado todo un emblema en la casa blanca y su titularidad es prácticamente incuestionable.