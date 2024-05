Zarpazo de Deco al ‘ADN Barça’: con el OK de Laporta, el italiano echaría a Xavi del Barcelona

Después de la derrota ante el Girona y el esperpento de Almería, el Barça y Xavi están pasando horas realmente críticas. En el conjunto blaugrana la confianza en su entrenador ha pasado a ser mínima y en menos de un mes, Laporta ha pasado de ratificar al egarense a buscar a destajo un recambio para el banquillo culé. Puesto para el cual, según cuenta Mundo Deportivo, Thiago Motta ha sido ofrecido y tiene muchos enteros.

El italobrasileño es el favorito de Deco, que ve en el que fuera jugador del Barça, un perfil idóneo para echar a Xavi y devolver al Barça a la cúspide del fútbol europeo. Una opinión que, pese a que Laporta no comparte -el presidente sueña con Guardiola o Luis Enrique- sí que ve como la opción menos mala dado el escaso mercado al que acceder el Barça, dada su economía.

Deco vuelve a azotar al ADN

Si bien es cierto que Thiago Motta no es la reencarnación de José Mourinho ni ha redescubierto el catenaccio, la realidad es que su perfil no encaja con la idiosincrasia del Barça en cuanto al juego. Pues, mientras que el italiano propone un juego ofensivo y atractivo para el espectador, su idea no es la de proponer un juego posicional de toque rápido y en corto, sino que se acerca a un estilo más vertical donde los jugadores se alternan constantemente en sus posiciones con permutas que abren las defensas rivales. Nada que ver con el famoso tiki-taka.

Pese a todo, no es ninguna sorpresa que Deco no sea fan del ADN Barça, pues no es la primera vez que atiza a la forma tan propia que tienen los culés, de entender el juego. Ya hubo un incendio meses atrás y si se acaba confirmando la llegada de Thiago Motta, el revuelo puede ser monumental.

Así pues, con Xavi cada día más en la cuerda floja, todo apunta a que Deco espera el OK de Joan Laporta para tomar la decisión más controvertida posible con el fichaje de un Thiago Motta que ni ilusiona ni genera confianza en la afición culé.