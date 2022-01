Zidane lo dio a conocer y ahora el Real Madrid puede ir a por él

Antes de que Zinedine Zidane decidiese no continuar en el Real Madrid, este dio a conocer al club uno de sus deseos para esta temporada 2021-2022. Ya en la primavera de 2021 el técnico francés sabía que era muy complicado que Raphael Varane continuase en el conjunto blanco, pues su renovación estaba ya muy estancada y el Madrid necesitaba hacer caja para ir a por Kylian en el 2022.

Es por ello que ya entonces ‘Zizou’ puso su mirada en el defensa central del Wolfsburgo Maxence Lacroix. El defensa, también francés, sería el nuevo Varane, pues hace ya una década el ahora jugador del United fue una petición del entonces todavía no entrenador Zinedine Zidane para el Madrid.

Pero la relación entre Zidane y el Madrid se truncó y fue Carlo Ancelotti quien llegó al banquillo del Santiago Bernabéu para tomar las riendas del primer equipo. Con él llegó un David Alaba que está rindiendo tal y como se esperaba, a un nivel espectacular. Militao, su pareja de baile, está también a la altura de lo esperado y lo exigible y esto ha provocado que nadie en el club eche de menos a Ramos y Varane, la antigua pareja de centrales blanca.

Pero eso no quiere decir que la posición no haya que reforzarla de cara a los próximos años. De hecho el mejor colocado para ello es Antonio Rudiger, como ya hemos venido informando en Don Balón en las últimas semanas. Sin embargo, si Rudiger y su prima de fichaje no fructificasen el Madrid ha vuelto a pensar en aquel viejo deseo de Zidane: Maxence Lacroix.

Según Fabio Gatto, periodista italiano especializado en el mercado de traspasos del fútbol internacional, el futbolista habría solicitado a su club facilidades para su traspaso y el Madrid habría iniciado los primeros contactos. El precio por el joven defensa francés (21 años) rondaría los 30 millones de euros y se llevaría a cabo la operación siempre durante el próximo verano, pues el Madrid no se plantea gastar en ningún jugador a excepción del en teoría ya cerrado Erling Haaland.

El último deseo de Zidane a punto de hacerse realidad, aunque este llegue ya tarde para él.