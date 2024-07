2 jeques de los pelos para llevarse a un estandarte de Carlo Ancelotti: CR7 también lo quiere

Medio Oriente se ha convertido en un problema para los equipos europeos en este mercado de fichajes. Ninguno se salva de recibir ofertas tentadoras, ni siquiera los gigantes del continente.



Según Sky Sports , dos equipos saudíes importantes, El Al-Hilal y el Al-Nassr preparan una jugosa oferta para Antonio Rüdiger. Los árabes están dispuestos a poner 100 kilos por el alemán y una cifra de pago anual que superaría los 40 millones de euros anuales.







Ancelotti lanza el grito en el cielo



Para el italiano, Rüdiger es una pieza clave en el engranaje de la Casa Blanca y no piensa en perderlo . Pese a que el oro y el lujo le sean presentados, Mundo Deportivo deslizó que el zaguero alemán tampoco quiere dejar Madrid.



El entrenador de 65 años no quiere que se le desarme ni una pieza del reloj que lo llevó a ganar todo y ahora, con Mbappé en sus filas.



El defensor se encuentra de vacaciones tras finalizar su participación en la Eurocopa donde el local quedó eliminado por la campeona España, en semifinales.





Números y títulos que lo avalan



Al principio le costó adaptarse al mundo merengue, pero luego el ex Chelsea se transformó, poco a poco, en un baluarte de Ancelotti.



Sea con Alaba, Militão o Nacho de acompañante, él siempre es una fija en el 11 que sale al verde césped.



Sus presencias reafirman su importancia en el equipo: disputó 48 partidos de titular en la temporada y con 2 años en el club, ya obtuvo 6 títulos, entre ellos el más preciado: la Champions League.









Arabia, un mercado rupturista



Pese a que dieron el golpe en 2022 con la llegada de Cristiano Ronaldo , la liga saudí no se detiene y quiere plagar de estrellas Medio Oriente.



Su riqueza económica es el principal peligro para los europeos y es la base sólida que armaron para crear una liga competitiva.



En este mercado, los jeques ya consiguieron a Nacho (Al-Qadsiah) y es inminente el desembarco de Ederson al Al Nassr.



Los millones están a la orden pero también la impaciencia. La Liga saudí busca resultados rápidos y si no, a otra cosa. Eso le sucedió al entrenador argentino Marcelo Gallardo , ganador histórico con River Plate y uno de los técnicos más respetados en la región. Sin embargo, un cortocircuito con Benzema y una racha de malos resultados terminaron con su salida cuando tenía contrato hasta junio de 2025. Su lugar, ya estaba ocupado por el francés Laurent Blanc.