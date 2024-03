Al único que Xavi coloca junto a Leo Messi y coincide con Sergio Ramos, se va: La Roja se descompone

No hay ni un solo aficionado al fútbol en España que no tenga este nombre entre su palco de honor, entre sus debilidades, tanto pasionales como futbolísticas; sea este seguidor del Barça o del Real Madrid, del Atlético de Madrid o del Athletic Club de Bilbao: téngalo por seguro, si alguien es fanático de la Selección Española de Fútbol, Andrés Iniesta es alfa y omega para esa persona, y el genio de Fuentealbilla está en graves apuros, unos que lo asoman peligrosamente hacia la sombra de la despedida definitiva.

Malas sensaciones

El jugador, ex del Barça y el Vissel Kobe, vive una malísima etapa en Qatar, a donde se fue desde el fútbol japonés. No está contento y eso a su edad es poco menos que situarle al borde del adiós. Puede que no, tal vez intente y consiga un último salto a otro equipo del balompié mundial, pero en el seno de La Roja ya se preparan para que el castellano cuelgue la botas, y eso es poco menos que obligarse a rendir homenaje no solo a uno de los tres mejores jugadores españoles de todos los tiempos, si no el mejor, sino también al hombre que dio la primera y única estrella a la elástica de La Roja.

En palabras a ESPN, Iniesta aseguraba que “si preguntas: '¿lo estás disfrutando?' Yo diría que no. Tengo la esperanza y la motivación para cambiar eso, pero no lo estoy disfrutando porque no estamos ganando, pero todavía tengo ese objetivo de intentar trabajar, ayudar a los compañeros, ayudar al club y aprender algo diferente”.

Situación pésima y desconocida

Último de la liga catarí, la UAE Pro League, el Emirates Club, etidad que fichó a Iniesta, va en caída libre, algo que supera al veteranísimo crack, acostumbrado a luchar por los grandes trofeos del fútbol. No ha dicho nada al respecto de la hipotética retirada, incluso se han asomado rumores que lo sitúan junto a Leo Messi en Inter Miami, pero también es cierto que hay otros que lo colocan colgando las botas, como ya hiciera su amigo Xavi Hernández. Junto a los dos legendarios futbolistas del Barça, de la España campeona en 2010 solo Sergio Ramos, Pepe Reina, Albiol, Jesús Navas, Busquets, Pedro y Juan Mata siguen en activo.