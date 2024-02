Apuntó a top mundial, jugó con Keylor Navas y, aunque Xavi lo quiso en enero, vive un giro de 180º

El sinfín de problemas deportivos que se han vivido en el Manchester United durante los últimos años ha tenido numerosas víctimas en forma de salidas del club en masa y Jesse Lingard es uno de los jugadores que bien han podido comprobar esto.

Es cierto que en sus primeras temporadas como profesional el inglés sembró tan buenas sensaciones que parecía que se convertiría en uno de los futbolistas más diferenciales del mundo en un futuro no muy lejano, pero ni de lejos ha cumplido con esas expectativas.

Tras una etapa en Old Trafford marcada por su irregularidad, el jugador apostó por llegar al Nottingham Forest la temporada pasada, donde pudo compartir vestuario con Keylor Navas, y esto le permitió llamar la atención de clubs de mayor renombre en Europa, como el Barça.

Es cierto que Lingard se desvinculó del Forest el verano pasado y desde entonces no ha encontrado un nuevo reto profesional atractivo, pero Xavi no dudó en dar luz verde a esta posibilidad en la postrera ventana de traspasos invernal para fortalecer una parcela creativa que está siendo todo un dolor de cabeza para el técnico esta temporada, en parte por los reiterados problemas físicos sufridos por Pedri González.

No obstante, a pesar de esa predisposición de Xavi a contar con Lingard en el segundo tramo del curso, su último al frente del proyecto, no tuvo el resultado deseado ya que Joan Laporta no logró llegar a un acuerdo con el jugador de 32 años.

Es pro eso que Lingard, ante la escasez de ofertas interesantes en Europa, ha decidido protagonizar, posiblemente, el fichaje más sorprendente de lo quede 2024 con su llegada al Seoul FC, club de Corea del Sur con el que estará vinculado las dos próximas temporadas.