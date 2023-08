Arabia Saudi se reserva otro bombazo tras Neymar Júnior… y tiene el “sí” del crack: es top mundial

No cuajó su mejor campaña en la 22/23, pero eso no exime a Mohamed Salah de seguir estando catalogado como uno de los futbolistas más diferenciales del planeta. Desde que llegó a Anfield en 2017, el extremo derecho egipcio ha sido uno de los jugadores con más goles anotados en su casillero individual mirando al panorama europeo, ya no solo en la Premier League, y fruto de ello se ha convertido en uno de los grandes agitadores del mercado, pero Jürgen Klopp siempre se ha entrometido en el deseo de sus pretendientes para frenar la posible salida de su pupilo.

La mejor prueba de la importancia que tiene Salah en los planes del técnico español es que, a pesar de haber cerrado el Liverpool durante los últimos periodos de traspasos la incorporación de jugadores como Diogo Jota, Luís Díaz, Fabio Carvalho, Dominik Szoboszlai o Cody Gakpo, la titularidad del egipcio no ha corrido ningún riesgo.

No obstante…

A colación de esto cabe señalar que la noticia de hoy no reside en la importancia que tiene Mohamed Salah en el proyecto del Liverpool, sino en que el jugador ha confesado estar abierto a aterrizar en algún equipo de Arabia Saudí en un futuro no muy lejano.

Si ya el fichaje de Neymar Júnior por el Al-Hilal ha supuesto una bomba de primera magnitud en este mercado veraniego, la llegada del africano, si se terminara produciendo esta en los días que restan de ventana de traspasos o en 2024, supondría una sorpresa mayúscula ya que el jugador africano, a pesar de sus 31 años y de las dudas originadas en la 22/23, sigue siendo uno de los jugadores más diferenciales del mundo.

Es más, según recoge 90Min, El Faraón ya ha dado luz verde a sus representantes para escuchar ofertas desde Arabia Saudí a sabiendas de que, como Neymar, aumentaría sus ganancias anuales de forma sustancial.