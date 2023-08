Klopp carga con fuerza contra los petrodólares y la FIFA: Casemiro y Tchouaméni son la referencia

El Liverpool está viviendo un mes de agosto complicado debido a las salidas que se han producido en su centro del campo y a la falta de recambios. El conjunto inglés no encuentra al pivote defensivo que necesita para volver a aspirar a ganarlo todo, y el dinero de Arabia Saudí es una de las causas.

Jurgen Klopp ha querido comentar lo que está ocurriendo este verano con la explosión que ha provocado la entrada en el mercado de los petrodólares saudís: “Todo es más difícil. Todo. Hay razones, y todos vosotros las sabéis. El problema es que diga lo que diga ahora, seguramente vosotros ya habéis escrito de ello. Diría algo parecido, pero es realmente difícil. Hay muchas cosas que son diferentes este año, o desde el año pasado, ya con esta misma filosofía. Vosotros ya veis lo que están haciendo. Está bien. No es mi problema. No culpo a nadie. Es lo que es. Arabia Saudí en cabeza de todo esto, hace que las cosas no sean fáciles”.

El alemán se ha mostrado crítico con la ventaja que les otorga tener más días para hacer incorporaciones: “Nuestra ventana de fichajes se cierra el 31 de agosto. Y creo que la ventana allí todavía estará abierta, así que los jugadores que no estén contentos, volverán de nuevo, y con ofertas mayores”. La marcha de Fabinho ha provocado que el Liverpool se quede sin su mediocentro titular. El brasileño había sido indiscutible desde su llegada desde el Mónaco, aunque su nivel bajó la temporada pasada. Wataru Endo ha llegado desde el Stuttgart para aportar equilibrio en esa zona del campo, pero el japonés no es uno de los mejores del mundo en su posición, y los ‘reds podrían notarlo en una temporada muy exigente en la que necesitan volver a la Champions League.

La regulación es necesaria

“No está escrito en ninguna piedra filosofal: todo el mundo tiene que ver la Premier League, o la Bundesliga, o La Liga, etc. Está absolutamente bien si crece otra liga, así es como funciona esto. No tenemos el derecho de decir que no está permitido. No hay problema. Pero el dinero ilimitado crea el problema. Esto es así. Estaría bien si alguien pudiera encontrar una solución. Un poco de regulación. No lo sé”, concluía Klopp, que además incidía en la necesidad que tiene su equipo de trabajar hasta que termine el mercado para encontrar otras soluciones en el puesto de pivote, donde su gran sueño sigue siendo Tchouaméni, un imposible por el Real Madrid y por el jugador.