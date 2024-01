Arteta y el Arsenal se bajan de la puja pero a Benzema le da igual: 2 europeos pelean por llevárselo

Hay dos vías para Karim Benzema, dos que tiene ahora mismo en su cabeza y las cuales, en sendos casos, le ilusionan tanto como complicado resulta hacerlas realidad. Siguiendo el ejemplo de Jordan Herderson, el galo se piensa renunciar a dinero para volver a la élite del viejo continente o tratar de buscar un acomodo para no perder su actual modo de vida en Arabia Saudí, y ninguna de estas dos vías tienen ya que ver con el Arsenal y Mikel Arteta.

Imposible para los de Emirates

Afirma Fabrizio Romano que la posibilidad de ver a Benzema vestido de corto en el Emirates Stadium es más que remota. El conocido informador, comentó al respecto que “en las últimas 48 horas he recibido muchas preguntas de aficionados del Arsenal sobre Karim Benzema y el Arsenal, por lo que he oído hoy, no hay nada que hacer entre Karim Benzema y el Arsenal”. Esta información es bastante precisa si nos ceñimos a las fuentes cercanas al club. El ex del Real Madrid interesa, pero no es viable.

Y dirán, si no lo es para el Arsenal, por qué iba a serlo para Chelsea y Olympique de Lyon, los otros dos equipos que quedan en pie por el Balón de Oro 2022. Pues bien, también lo tienen muy complicado sendos equipos, pero por diferentes motivos sus posibilidades no están del todo cerradas. Es verdad que lo de los franceses apela más a las emociones que al relato más pragmático, pero diferentes focos de información, como Fabrice Hawking, asegura que el interés y los contactos podrían existir; eso sí, con una rebaja radical del salario y siempre gracias a ese anhelo de Benzema de volver a casa.

❗️Lyon aimerait faire revenir Karim Benzema 🇫🇷 🔴🔵



🔹Dans l’entourage du club on explique que l’opération est très compliquée



➡️Financièrement l’OL ne peut pas s’aligner sur le salaire du ballon d’or 2022 à Al-Ittihad pic.twitter.com/swn5hZ3GRD — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 22, 2024

El Chelsea ya es otra historia, porque sí podría hacer una oferta tentadora que si bien quedaría a años luz de lo que cobra actualmente el galo en Arabia Saudí, sí podría sopesar al delantero. The Telegraph es quien con más fuerza ha reforzado esta teoría y desde luego el capital de los blues es el que quizá más se adecúe a las posibilidades reales de un club europeo de tentar a Benzema. Lo que sí está claro es que esas son las dos vías que le quedan al Gato. ¿Podremos verlo cara a cara contra Haaland en la Premier?