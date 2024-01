Como Ibrahimovic y Beckham, el socio de Araujo y Fede Valverde, adiós al United y bomba de la MLS

Durante bastante tiempo se presentó a Facundo Pellistri como el siguiente genio del fútbol uruguayo, sin embargo, el jugador, que tiene calidad, no termina de despuntar y eso en el Manchester United actual, un nido de problemas y malos resultados, le puede costar caro; de hecho, ya se lo van a hacer pagar, porque los red devils pueden abrirse a un traspaso rumbo al mismo destino que en su día cautivo a Zlatan Ibrahimovic y David Beckham.

Informa Fabrizio Romano que el jugador internacional con Uruguay, junto a estrellas mundiales como Ronald Araujo o Fede Valverde, futbolistas del Barça y Real Madrid, ha recibido dos proposiciones por parte de dos destinos bien distintos. Una, es el del PSV Eindhoven, quien quiere hacerse con el jugador sudamericano en calidad de cesión hasta final de temporada. La otra sería definitiva y proviene de Los Ángeles Galaxy.

🚨🇺🇾 EXCL: PSV Eindhoven approach Man United over loan deal for Facundo Pellistri — negotiations are starting.



🇺🇸 Understand LA Galaxy also want Pellistri with plan to submit permanent transfer proposal soon, up to Man Utd and player.



More to follow in the next days. pic.twitter.com/5SZXvEWOge