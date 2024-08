CR7 se harta de Luis Castro y le pide al dueño del Al Nassr que busquen a una leyenda del Madrid

El portugués Cristiano Ronaldo está mentalizado en continuar en el Al Nassr de la Saudi League Pro pero en esta temporada quiere que su equipo sea el gran protagonista en todas las competencias. Para conseguirlo, CR7 cree se necesita un cambio en el banquillo.

En su primer año en Arabia Saudita, Ronaldo estaba convencido que su compatriota Luis Castro era el hombre indicado para liderar la plantilla. Sin embargo, con el correr de la temporada pasado y en la presenta, su pensamiento cambió y el crack luso pide su destitución para que llegue un viejo conocido suyo: Zinedine Zidane.

De acuerdo con la información del periodista Eduardo Inda de “El Chiringuito”, CR7 le pidió a la dirigencia árabe que vaya en búsqueda del extécnico del Real Madrid.

En concreto, el deseo de Ronaldo es que llegue Zizou para repetir el éxito abrumador que tuvieron en el Merengue, que incluyó el triplete en Champions League.

Desde este año, el portugués de 39 está teniendo un papel más importante dentro de la estructura deportiva del Al Nassr por lo que su recomendación seguramente será tenida en cuenta por los dirigentes.

🚨 JUST IN: Cristiano Ronaldo wants to reunite with Zinedine Zidane at Al-Nassr if Luis Castro gets sacked. @jfelixdiaz pic.twitter.com/uyOtXNuckA