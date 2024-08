Carlo Ancelotti lo confirmó, pero Andriy Lunin se pasa de largo: el ucraniano ya conoce su futuro

Real Madrid espera tranquilo que el presente mercado de fichajes se cierre, ya que no incluirá a más jugadores en el plantel, tal como lo había dictado Carlo Ancelotti hace días. Sin embargo, nada le segura al técnico italiano si en el próximo verano o incluso en el invierno, un futbolista opte por irse. En ese sentido, al menos quien sí tiene intenciones de abandonar el club y buscar nuevas oportunidades es el portero Andriy Lunin, quien pasó de un rol de titular a suplente tras la recuperación de Thibaut Courtois.

Ya con experiencia bajo los palos y dando rédito de su talento cuando el Madrid más lo necesitó, Lunin siempre estuvo a disposición del caso, tanto en Liga como en Champions League. A diferencia de Kepa, el nacido en Krasnograd demostró rápidamente de lo que estaba hecho y de que no había dudas de las garantías que ofrecía. No obstante, su participación en el presente es otra, así que, si bien no saldría en estos días de Chamartín, el guardameta ya plantea más adelanté buscar un lugar en donde pueda ganarse el lugar y no ser un relevo.

Lunin ya se ve fuera del Madrid

Los momentos suelen cambiar radicalmente, sobre todo cuando el técnico toma decisiones que a muchos futbolistas no gustan. El caso de Lunin pasa por allí, y como bien indica el diario ‘As’, el arquero, al no tener el protagonismo de antes, y tomando en cuenta que su contrato acaba en junio de 2025, elegiría no renovar en el próximo verano y así quedar como agente libre.

La postura de Ancelotti

Para Carlo Ancelotti tener seguridad bajo los palos fue tan importante como ganar la Champions League. La lesión de Courtois pareció ser el fin para las vallas del Madrid, pero Lunin demostró la razón de su fichaje, por lo tanto, el DT se ganó su confianza. Ahora, con la información de que el ucraniano se iría de la institución, Ancelotti ya había dejado su postura hace unos días sobre el tema: “Lunin se quedará en el Real Madrid. No abandonará el club”.

Las estadísticas del ucraniano

Con recorrido por Leganés y Real Valladolid, ni el mismo Andriy pensó que iba a tener más minutos de lo usual en un club que no da oportunidades a todos, al menos para ganarse un puesto en la titularidad. La competencia es dura últimamente, pero no evitó que el ex Dnipro acumule 4.440 minutos en cancha, juegue 48 cotejos y sume 16 partidos imbatidos.