Ni Sporting y menos Real Madrid; CR7 ya sabe el club de su retiro: Manchester, tampoco en sus planes

Al borde de los 40 años, con una linea de carrera prestigiosa y modelo de futbolista para la mayoría de los fanáticos, la vigencia de Cristiano Ronaldo vuelve a confirmar que todo el esfuerzo depositado valió la pena. Actualmente en Al Nassr y próximamente homenajeado en el sorteo de la Champions League, CR7 se animó a hablar del retiro y el posible club en el que pasaría sus últimos años como profesional.

Figura y leyenda en su selección, máximo goleador en torneos internacionales como la Champions League, además cara de la Saudi Pro League, el ex del Real Madrid sigue disfrutando de sus últimos años como futbolista. Por su cabeza no pasa ni la más mínima posibilidad de ser entrenador, y aunque siga estando en un nivel envidiable, no puede evitar que colgar los botines y decirle adiós a su combinado nacional es un tema que no aplaza.

CR7 y el adiós a su selección

Cristiano conversó con el canal portugués ‘Now’, a quien le confesó un poco de todo. Para empezar, el ex Manchester United, que lleva 130 goles en 212 partidos a nivel internacional con Portugal, habló de su salida de su selección cuando se dé el momento. “Cuando deje la selección no se lo diré a nadie con antelación y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy bien pensada”, dijo.

El retiro y el club ideal

Ya son 898 tantos durante su carrera, 140 a nivel UEFA y 6 veces ganador del Balón de Oro. Cristiano no puede evitar lo que se viene y el retiro, por supuesto, es una opción que se plantea el delantero. Aún con mucho fútbol por regalar, Sporting, Manchester United y Real Madrid no están en sus planes para un posible retiro, sino Al Nassr, club al que presta sus servicios en la actualidad. “No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años, pero probablemente me retiraré aquí en Al Nassr”, mencionó ‘El Bicho’.

✨ UEFA Champions League all-time top scorer ✨



🏆 Record #UCL golden boot in seven different seasons

🏆 Record 17 goals in a single campaign

🏆 Record 140 goals in 183 games

@Cristiano will receive a special award from UEFA president Aleksander Čeferin this week in Monaco! — UEFA (@UEFA) August 27, 2024

El portugués será homenajeado

Este jueves será el sorteo de la Champions League, y como no puede ser de otra forma, el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, se encargará de brindarle un homenaje al astro por ser el máximo goleador de la competición. “Su excelencia sostenida al más alto nivel es un testimonio de su incansable búsqueda de títulos individuales y de equipo”, sostuvo el mandamás.