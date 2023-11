CR7 y Karim Benzema incendian la Navidad: ¿el fichaje de enero? su gran socio en el Real Madrid

La punta del iceberg de los problemas del Manchester United no la marcan jugadores que eran estrellas y en Old Trafford se han diluido, como Donny Van de Beek, ni siquiera galácticos aplastados por Erik ten Hag como CR7 o más recientemente Jadon Sancho; no, el verdadero ojo del huracán del United lo marca el jugador que costó 70 millones de euros y estaba llamado a estabilizar al club porque junto a Cristiano Ronaldo o Karim Benzema gobernó la Champions League durante una década. Y por eso Arabia Saudí se mete en medio de este lío acaecido en el gigante de la Premier League.

Al calor de un proceso de venta de la familia Glazer al magnate Sir Jim Ratcliffe, que obtendría el 25% del club y poderes importantes de gestión de la entidad, surgió precisamente la polémica con el brasileño, al que el mismo multimillonario británico señaló como una de las causas de los males de los red devils, al ser un jugador carísimo. Eso y que Ten Hag ha señalado que el de la canarinha no va a estar hasta Navidad con su equipo cuando peor lo está pasando el United, marcan el ataque saudí por Casemiro.

Entienden desde la liga árabe, tal y como informa 90 min, que es el momento de tratar de pescar a un jugador, como es Casemiro, top en el fútbol europeo, ganador de cinco Champions League, todas ellas conseguidas en el Real Madrid, donde cuatro las logró junto a CR7 y cinco con el capitán francés del Al Ittihad, y son precisamente estos dos cracks de la competición emergente quienes pueden hacer de gancho en la operación.

ONE TOUCH CHAMPAGNE COMBINATIONAL PLAY ft. Carlo Ancelotti's Real Madrid!



Look at that one-two from Viní - Casemiro in build-up to Benzema's goal 🥵🤍pic.twitter.com/DJj5Tsxo7Y