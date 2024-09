En Estados Unidos y Miami no se habla de otra cosa: Suárez disponible; preocupación por Messi

Inter Miami recibirá el próximo sábado a Philadelphia Union, un encuentro muy esperado por todos los fanáticos del fútbol. Es que ese día, está anunciado el regreso a la competencia de Lionel Messi, quien ya dejó atrás la lesión que sufrió en el tobillo derecho en la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

En medio de la expectativa por el retorno del astro argentino, desde Estados Unidos no llegan buenas noticias. Medios de ese país informaron que Messi trabajó diferenciado en el último entrenamiento del Inter como consecuencia de un cuadro gripal y habrá que esperar hasta unas horas antes del encuentro ante Philadelphia para ver qué decide el cuerpo técnico.

Si no es el 15 de septiembre, el regresó podría unos días más tarde, más precisamente el 18, ante el Atlanta United.

En la última conferencia de prensa, el entrenador de Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, declaró que existe una posibilidad de que su equipo pueda clasificar al Mundial de Clubes 2025, que por primera vez tendrá 32 clubes.

Para que ocurra, Inter Miami debe ganar el Supporters’ Shield, el trofeo que recibe el mejor equipo de la temporada regular de la MLS.

Ready for playoff action? 👀⁰

Ticketing details for the Audi 2024 MLS Cup Playoffs at @Chase_Stadium here: https://t.co/39bYmn9k8Y pic.twitter.com/wdW2FBwsCO