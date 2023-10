Es comparado con Messi, es compañero de Endrick, anotó un hat-trick y su sueño es jugar en el Barça

Las comparativas con otros grandes futbolistas a veces son odiosas y, normalmente, suelen suponer una mayor presión para el futbolista afectado. Imagina ahora que ese jugador con el que te comparan es Leo Messi. Es lo que le pasa a Estêvão Willian, futbolista de 16 años de Palmeiras que está llamando la atención de numerosos clubes europeos, a quien llaman "Messinho".

¿De dónde viene el apodo? De primeras uno piensa que se debe a su similitud con el astro argentino, pero no es así, Es cierto que Estêvão Willian es un futbolista hábil con mucho regate, pero él prefiere que se le llame Estêvão Willian pues "porque es mi nombre", afirmó a Mundo Deportivo en enero de este año. "El apodo surgió porque me gusta mucho Messi. Es alguien en el que me he inspirado y he tratado de fijarme en lo que hacía", dijo en la misma entrevista.

Destacó en la última Copinha y generó el interés de clubes como Paris Saint Germain, Manchester City o FC Barcelona, pero Estêvão Willian lo tiene claro y se ha vuelto a dejar querer nuevamente por el FC Barcelona -ya lo hizo con anterioridad- en una nueva entrevista de Mundo Deportivo publicada estos días. "Jugar en el Barcelona, que es uno de los mejores clubes del mundo. Nací viendo jugar a Neymar, Messi y Suárez en el Barcelona y ese es el sueño que tengo", manifestó en dicha entrevista. Además de decir que le gustaría conocer la ciudad de Barcelona y estrenar el nuevo Camp Nou en 2026 como futbolista del club.

El futbolista de Palmeiras es de la misma generación que Endrick, pero él de momento juega con las categorías inferiores de Palmeiras mientras que el delantero del Real Madrid es habitual en el primer equipo. Así, en la madrugada del sábado 21 de octubre al domingo 22 de octubre, Estêvão Willian volvió a ponerse en el foco mediático después de anotar un hat-trick en la final del Brasileirao sub-17 y dar el título a su equipo. El brasileño consigue de esta forma otro título de las inferiores de Brasil, además de la Copinha que logró hace unos meses. El próximo 10 de noviembre arranca el Mundial sub-17 en Indonesia, un torneo del que Estêvão Willian formará parte de la pantilla de Brasil con el objetivo de alzarse con el trofeo y seguir rompiendo récords a nivel de categorías inferiores.