Fue la pieza clave para Simeone: insólita propuesta de la MLS; Lloris y Giroud lo esperan

Atlético Madrid no quiere dejar de ser protagonista este verano con los movimientos que se vienen dando, desde el interés del Barcelona por Nico Willians hasta el Madrid en busca de un central que cubra la plaza de Nacho Fernández. El cuadro colchonero no necesariamente está siguiendo a alguien, al contrario, una pieza clave para Diego Simeone podría salir cuando antes si la dirigencia no actúa antes. Se trata de Antoine Griezmann, quien ha recibido una propuesta nada más que de la MLS para que esta misma temporada salga de la que es su casa.

Exactamente, Los Angeles FC quieren reclutar al delantero de 33 años que no tuvo su mejor Eurocopa con Francia, incluso perdió la titularidad. Los caminos parecen coincidir tanto para el club angelino como para el ‘Grizzie’, que en su momento admitió que si no es Atlético Madrid, su destino sería la MLS; sin embargo, hay factores que el atacante toma en cuenta para tomar tal decisión, como su futuro con su seleccionado nacional que, por supuesto, recae en su momento futbolístico.

La MLS quiere a Griezmann

Griezmann tiene una cláusula de 10 millones de euros si quiere salir este verano, por esa razón, Los Angeles no se harían problema para traerlo, según cuenta el diario L’Equipe. El mencionado medio también nombra a sus compatriotas, Olivier Giroud y Hugo Lloris, quienes se integraron al cuadro de la MLS. Al fin y al cabo, un aliciente más para que el ex Barcelona no lo piense dos veces y pruebe una liga nueva, la cual le cautiva, así como la cultura americana.

Le Los Angeles FC rêve d'Antoine Griezmann



INFO L'ÉQUIPE. Après avoir réussi à attirer Hugo Lloris et Olivier Giroud, le club de MLS tente de faire venir Antoine Griezmann. Dès cet été, ou en 2025 https://t.co/YmLgEJbYZz pic.twitter.com/KrcAlfWb9b — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 26, 2024

La confesión del francés

El galo rompió relaciones con Puma, es consciente que su Eurocopa no fue la mejor, pero que podría probar suerte una temporada más en el elenco del Cholo Simeone. Tiene contrato hasta junio de 2025 y en la última temporada con el Atlético logró 24 goles y 8 asistencias, todo esto en 48 partidos. Hace unos meses, Antoine dejó claro su postura sobre su futuro y a dónde le gustaría llegar: “Más allá de Europa, lo que me gustaría después es la MLS, eso siempre lo he reconocido”.

El Mundial 2026 en juego

Todo parece dar un giro inesperado en el entorno de Griezmann, el ‘9’ es capaz de una tomar decisión que directamente lo lleve a Los Angeles FC. No obstante, el tema con la selección de Francia es una prioridad para él, puesto que querrá ser considerado para el Mundial 2026 por Didier Deschamps. En primera instancia, irse a otra liga o la MLS estaba en los planes del francés, pero después del campeonato del mundo, y ahora, su siguiente paso podría estar en el continente norteamericano si acepta la propuesta.