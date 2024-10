Hasta Ancelotti y Florentino están tentados con el plan de 1000M de Arabia Saudí para echar a Neymar

Desde que Neymar llegó al Al-Hilal, el brasileño no ha sido capaz de sacar a relucir su mejor versión. Y es que, pese a llegar al fútbol saudí como una estrella al nivel de Karim Benzema o Cristiano Ronaldo, el ex de Barça y PSG ha sido incapaz de ser un jugador relevante, pues las lesiones no se lo han permitido. Una situación que lleva a su equipo a plantear un cambio que deje a Ney fuera del equipo para dar paso al soñado fichaje de Vinicius.

Tan es así, que, según la información desvelada por GOAL, el plan de los 1.000 millones del Al-Hilal pasaría completamente por un cambio entre Neymar y Vinicius. Es decir, que, poco más de un año después de la llegada del que fuera crack del PSG, los saudíes ya le buscarían una salida con la idea de dar cabida a un Vinicius que ahora es el anhelo de la Saudi Pro League.

Los conflictos de Vinicius, lo dejan todo en el aire

Si bien es cierto que ahora es una idea muy lejana, no es ninguna locura plantearse el adiós de Vinicius como una posibilidad real. Y es que, los conflictos constantes del jugador tanto dentro como fuera de los terrenos de juego ha llevado al Real Madrid hasta el hartazgo. Llevando, tanto a Ancelotti como a Florentino Pérez a estar ciertamente tentados por la idea de los saudíes que, además de poner muchos millones encima de la mesa de Vinicius -se llegó a hablar de 1.000M-, también deberían poner mucho dinero para que el Real Madrid aceptara la venta del que se presenta como el próximo Balón de Oro.

Y es que, pese al más que demostrado madridismo del brasileño, la realidad es que sus actitudes no hacen que sea un futbolsita por el que Florentino o Ancelotti puedan poner la mano en el fuego.

Así pues, mientras que en Chamartín están completamente tranquilos y atentos a lo que pueda llegar a suceder, en el Al-Hilal ya se comienzan a plantear la posibilidad de hacer un cambio de estrellas para echar del equipo a un Neymar que nunca llegó a responder a las grandes expectativas puestas en él por un Vinicius que ilusiona a todo Arabia Saudí, pues el fichaje del Balón de Oro sería un golpe verdaderamente fuerte encima de la mesa.