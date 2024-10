Llegó para ser el nuevo Casemiro, Camavinga le quita el puesto y Florentino daría el OK a su venta

No está siendo un comienzo de temporada sencillo en el Real Madrid. El conjunto de Chamartín está acusando mucho las incontables bajas por lesión de esta temporada. En este sentido, a las constantes ausencias hay que sumarle que el equipo no está rindiendo al nivel esperado en varias posiciones. Siendo Tchouaméni uno de los grandes señalados del equipo. Y es que, en su tercera temporada en el conjunto blanco, el francés no está siendo capaz de alcanzar el nivel esperado.

Tan es así, que según la información publicada por GOAL, el francés estaría en la lista del Liverpool de cara al próximo mercado, momento en el que los de Anfield verían con buenos ojos el fichaje del potente mediocentro galo. Una operación que Florentino Pérez no vería con malos ojos, siempre y cuando dejara un interesante montante económico en la entidad madridista.

Sin embargo, por parte de Matteo Moretto, el futbolista no estaría planteando la posibilidad de dejar el Real Madrid. Y es que, según el citado periodista, Tchouaméni está absolutamente centrado en el conjunto blanco y no quiere ni oír hablar de una salida.

Las oportunidades nunca le han faltado

La realidad es que no será por oportunidades. Y es que, pese a unos primeros pasos como suplente, Tchouaméni siempre ha sido un titular habitual para Carlo Ancelotti, que pidió su fichaje como recambio de Casemiro. Sin embargo, lejos de encontrar a un jugador como el brasileño acabó con un Tchouaméni que, si bien tiene muy buenas cualidades defensivas, sufre demasiado para aportar en el ataque.

Ante esta situación, la recuperación de Eduardo Camavinga podría ser el desencadenante definitivo para su adiós. Y es que, el ex del Rennes podría regresar al once para ocupar la posición de pivote, dejando en el banquillo a un Aurélien Tchouaméni que, ahora sí, se comenzaría a plantear la posibilidad de dejar el Real Madrid.

Así pues, tras un comienzo de temporada muy difícil, comienzan a llegar los rumores sobre una posible salida de Tchouaméni, que, si nada cambia no representaría una baja especialmente sensible en Chamartín, donde están profundamente decepcionados con el bajo rendimiento del que esperaban que fuera el sucesor de Casemiro.