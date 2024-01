Impacto en Madrid por el bombazo de Karim Benzema: abandonaría a CR7 por Casemiro o Enzo Fernández

El caso de Karim Benzema con el Al-Ittihad parece que ya no tiene solución alguna. Como ya os contamos en Don Balón, la incomparecencia del francés al inicio de la pretemporada de su club en Dubai ha acabado suponiendo el final de la abrupta relación entre el ex del Real Madrid y el equipo saudí con Benzema apartado del equipo y con este ya buscando un nuevo equipo en Europa, donde según informan tanto The Telegraph como 90Min, no le faltan pretendientes en la Premier League, donde Chelsea y Manchester United ya sueñan con el fichaje del que fuera Balón de Oro.

Pochettino, desesperado por un 9

Con el Chelsea en una situación crítica en liga, donde marcha en una decepcionante novena posición, Mauricio Pochettino es muy consciente de que necesita incorporar a un delantero centro, sea como sea. Y es que, con la baja de Nkunku y la marcha de Nico Jackson a la Copa África, el conjunto de Stamford Bridge se quedará sin un delantero centro, hecho que puede condenar del todo la mala temporada de los blues.

En este sentido, el fichaje de un histórico como Karim Benzema en calidad de cedido sería una opción ideal para sumar calidad e ilusión a la delantera londinense, que vería como con el ex del Real Madrid darían un paso adelante en la lucha para volver a competir en Premier League junto a estrellas del calibre de Enzo Fernández o Thiago Silva.

Ten Hag, tan o más necesitado de gol

Por otro lado, en Old Trafford siguen sin saber lo que es contar con un delantero capaz de sumar goles. Con el fracaso de Hojlund, Ten Hag necesita otro nueve que ponga fin a la sangrante falta de gol que están acusando los suyos. En este sentido, un buen Benzema podría ser ese empuje que necesita la ofensiva de los red devils donde si no hay cambios se reecontraría con Casemiro y Varane.

Por otro lado, cabe la posibilidad que en el Al-Ittihad sean capaces de convencer a Benzema de enderezar la relación. Todo ello mediante el fichae de Ángel Correa, el cual ya hemos adelantado en Don Balón y puede ser la pieza que haga cambiar de opinión tanto al delantero francés como a su entrenador, Marcelo Gallardo.

Así pues, el impacto es importante en Madrid, donde ven como uno de sus históricos podría emprender la vuelta al fútbol europeo tras un paso fallido por Arabia Saudí, donde dejará solo a un Cristiano Ronaldo que, a diferencia de Benzema, sí que está brillando y triunfando como se esperaba.