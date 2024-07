Indirecta de Vitor Roque a Hansi Flick: llegó la propuesta de Al Hilal; la respuesta fue insólita

Todo parece haber dado un giro inesperado en el futuro del delantero Vitor Roque. El futbolista que llegó a la ciudad de Cataluña por todo lo alto es ahora una de las máxima prioridades del club para venderlo a alguien que ofrezca lo que la institución pida o más. Según las ambiciones del equipo y tomando en cuenta la situación económica, deshacerse de una de las mejores proyecciones del fútbol internacional saldría a cuenta, aunque el ex Athletico Paranaense no piense lo mismo y su objetivo sea continuar en un club de la élite

No regresar a Brasil es un tema cerrado para Vitor Roque, tiene entendido que quiere disputar las mejores competiciones en Europa y qué mejor que de la mano del Barça. En la era Xavi Hernández, quedó relegado de minutos y apenas su presencia se pudo notar, sin embargo, parece que la historia se repetirá con el alemán Hansi Flick. Aún no ha empezado la temporada y las informaciones indican que el exentrenador del Bayern Múnich no lo tomará en cuenta para sus próximos proyectos. En las últimas horas surgió la información de una propuesta de Al Hilal para rescatar al jugador, pero la respuesta de sus agentes dijo mucho.

Joan Laporta sabe que lo que más necesita el club en este momento es dinero, el cual puede obtener si concreta una venta definitiva por Vitor Roque. Al Hilal de la Saudi Pro League tiene intenciones de reclutar al brasileño, pero no salió como se esperaba para las ambiciones de los árabes. Comenta Fabrizio Romano que tanto el delantero como su entorno, ‘’rechazaron la propuesta del contrato inicial’’, y por esa razón las operaciones se pausaron.

🚨🇸🇦 Understand Vitor Roque and his camp have turned down Al Hilal initial contract proposal after club-to-club approach.



Al Hilal have also requested info on other U21 strikers as potential alternatives...



...including Aston Villa's Jhon Duran who wants to join West Ham. 👀🇨🇴 pic.twitter.com/1yeiSrUZqQ