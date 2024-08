Joao Cancelo le da la espalda al Barça; la Saudi Pro League cautiva al portugués: 15M por temporada

Cuenta regresiva para darle fin al mercado de traspasos, las horas se hacen largas y en Can Barça se respira incertidumbre por no concretar algún otro fichaje a pesar de las recientes ventas hasta de cuatro futbolistas. Deco no suelta el teléfono, al menos para contentar a Hansi Flick, quien ni ha tenido el gusto de tener a disposición a Dani Olmo. La espera se hace larga y la respuesta de Joao Cancelo de ser culé definitivamente parece haber cambiado de rumbo. Una vez más, la Liga Árabe, el protagonista que se roba las luces.

Concretamente, existe una oferta por parte del poderoso Al Hilal quien quiere a toda costa incorporar en su plantel al internacional portugués. Mientras la opción Barça disminuye, la del equipo del cual forma parte Neymar, crece considerablemente. Es más, ya hay un monto de transferencia y hasta un jugoso salario que ganaría el todavía futbolista de Manchester City por temporada. Cancelo ya cuenta sus últimos días en Inglaterra y su viaje ya está casi reservado.

La última palabra la tiene Cancelo, la propuesta de Al Hilal está y solo es cosa del lateral que apruebe el trato para que la operación se concrete. Tal como apunta Fabrizio Romano, el ex Barcelona ya tiene preparado para viajar y pasar el reconocimiento médico respectivo. La decisión se hace esperar, pero la fecha del mercado de fichajes no.

🔵🇸🇦 Al Hilal expect João Cancelo’s final green light to travel for medical as it’s all down to player’s approval.



The agreement with Man City is done as revealed for €25m package, already accepted.



⏳🇵🇹 pic.twitter.com/6SD9orwDUz