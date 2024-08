¿Qué pasa con Pep Guardiola? Al igual que Julián, otro jugador pidió irse del Manchester City

Julián Álvarez se cansó de ser suplente del noruego Erling Haaland y le pidió a Pep Guardiola irse del Manchester City para jugar más minutos en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. En un mercado de pases que viene complicado para los Citizens, otro futbolista de la plantilla seguiría el mismo camino del Araña, después de que se confirmara la vuelta de Ilkay Gündogan al club.

El jugador en cuestión es Matheus Nunes, que tras el regreso del alemán a los Citizens sabe que no tendrá los minutos que él desea dentro del campo de juego.

Según informó el medio inglés Mirror, el brasileño nacionalizado portugués de 25 años ya habría dialogado con Pep Guardiola para manifestarle su descontento con esta situación y su nombre suena en las oficinas de otros equipos de la Premier League como Liverpool y Chelsea. Sin embargo, hasta el momento no acercaron ofertas como si lo hicieron West Ham y Everton.

Nunes llegó a Manchester desde el Wolverhampton a cambio de 62 millones de euros. Lo curioso es que fue incorporado para reemplazar a Gundo, quien hace un año había decidido irse al FC Barcelona de Xavi Hernández.

Ahora, un año después, el alemán podría ser el sustituto del portugués, si es que desea tomar el mismo camino que el Araña.

Manchester City logró una gran victoria 4-1 ante el Ipswich Town, con un triplete del delantero noruego Erling Haaland.

El futbolista de 24 años arrancó la Premier League de la mejor manera, anotando 4 goles en dos encuentros.

Más allá de esta brillante actuación, Pep Guardiola fue claro después de ser consultado por el mejor 9 del mundo. “El delantero centro más increíble que he visto es Messi. Nunca vi nada como él", respondió.

🗣️ “Is Haaland the most complete centre-forward we have ever seen in this game?”.



🇦🇷 Pep Guardiola: “The most complete centre forward ever seen is Lionel Messi”, tells @beINSPORTS_EN. pic.twitter.com/zsiJy138gA