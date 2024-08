La decisión más díficl de Paulo Dybala: la Roma o el fútbol árabe; los millones que ganaría

Faltan unos quince días por lo menos para que el libro de pases cierre definitivamente. Los equipos que no pudieron fichar tendrán que conformarse con el plantel actual, pero mientras tanto, el tiempo sigue apremiando hasta al que negocia con el fútbol árabe. Justamente, la Roma se sentó a platicar con el Al Qadisiyah para tratar sobre uno de los mejores futbolistas que actualmente tiene el cuadro italiano: Paulo Dybala. El conjunto que ascendió a primera división mostró interés en el argentino para que sea su próximo '10'.

Jugadores como Nacho Fernández, Pierre-Emerick Aubameyang o Nahitan Nández ya prestan sus servicios en Al Qadisiyah, que no solo se interesó por el campeón del mundo con Argentina, sino que la propuso una oferta millonaria que sobrepasa las expectativas del propio atacante. De tal modo, las negociaciones empezaron y tomando en cuenta que Daniele De Rossi apenas lo consideró en la pretemporada, la posibilidad de migrar a otra liga por parte de Dybala está latente.

Todo empezó con una rotunda negativa por parte de Dybala hacia el equipo árabe, pero esto ya es cosa del pasado. Como bien informa el italiano Fabrizio Romano, tanto la Roma como Al Qadisiyah iniciaron conversaciones para discutir los términos del salario y el contrato. El club ofertó aproximadamente la suma de 20 millones por tres temporadas para Dybala.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.



Salary and contract terms agreed, final details discussed.



Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm