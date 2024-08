Lealtad y amor a la camiseta; joya de la Roma le dijo no al fútbol árabe: no quiere jugar con Nacho

La sexta posición en la pasada temporada no sienta bien en la Roma, equipo que se ha mantenido al margen de clubes como Inter de Milán o Milan, cuando hace algunos años era diferente. Las cosas cambiaron de alguna forma u otra, de todos modos, el conjunto dirigido por Daniele De Rossi no declina en su objetivo por empezar con pie derecho el nuevo curso en la Serie A y así ostentar puestos de Champions League o a lo mucho la Europa League. Pero ha habido una noticia que azotó la interna de la 'Loba', el interés de un club de la Saudi Pro League por uno de sus intocables.

El señalado es nada más que Paulo Dybala, quien cumple con los requisitos para encajar en Al Qadisiyah, club que quiere los servicios de la 'Joya'. Míchel está armando un súper equipo después de subir a primera división, ya tiene a figuras como Nacho Fernández, Nahitan Nández o Pierre-Emerick Aubameyang, y el siguiente paso es incluir al ex Juventus para completar el once. Sin embargo, la decisión del gaucho ya estaría clara pese a la oferta, como es típico en el futbol árabe, que cuenta con más de una estrella que en algún momento brilló en la élite del fútbol europeo.

Arabia tienta a Dybala

El ex Palermo tiene contrato con la Roma hasta junio de 2025, y sin asomo de renovación y un mejoramiento en su contrato, Al Qadisiyah aprovechó en enviar la oferta por el sudamericano. Como bien indica el periodista Nicolò Schira, el conjunto árabe está dispuesto a pagarle 25 millones de euros por temporada a Dybala por las próximas cuatro temporadas.

El argentino lo tiene claro

Esta vez, la suerte no ha estado del lado de la potencia árabe, debido a que el delantero no está dispuesto en abandonar la disciplina romana. De Rossi confía en sus atributos y en lo que puede ofrecer pese a las lesiones que han comprometido al futbolista en más de una ocasión. No obstante, el atacante seguirá apostando e intentando luchar con el club que sigue confiando en él.

Lesiones de por medio

Si hay algo en común que tiene Dybala en los últimos años con el fútbol, definitivamente son las cuantiosas lesiones que ha presentado, sobre todo en la Roma, con quien se ha perdido alrededor de 34 partidos en un total de 11 distintas. En lo que va de su paso por la 'Loba', ha disputado 77 partidos y anotado 34 tantos, con un registro de 5.177 minutos en cancha.